Commentaire : L’intérêt général, d’abord

«Nous sommes prêts à aider les entreprises qui présentent des chiffres clairs», a-t-il poursuivi, affirmant que les entreprises avaient poursuivi leur activité en période de confinement et n’ont observé qu’un arrêt partiel, sachant qu’elles avaient des stocks qu’elles avaient mis en vente durant cette période. Sur cette base, le secteur privé qui se plaint d’avoir libéré 50% des effectifs doit prouver que c'est véritablement le cas et que leurs salaires avaient été versés. «A ce moment-là, nous examinerons sa situation et l'indemniserons pour ses pertes», dit-il.

Le débat autour de l'impact économique de la pandémie ne doit, en aucun cas, «se transformer en une tentative de déstabilisation», a indiqué le Président Tebboune, précisant que pour parvenir à un véritable développement économique, les entreprises sont appelées à contracter une assurance tous risques.

C'est vrai, l'aide que l'Etat est prêt à consentir est un véritable ballon d’oxygène pour les entreprises ayant subi de plein fouet les effets de la crise sanitaire, dont on ne peut appréhender les effets sur les différents aspects de la question.

Pourtant, il s'agit bien d'une aide qui permettrait aux plus impactés de tenir bon face aux effets de cette crise, en dépit de difficultés financières et économiques induites par la chute des prix du pétrole, qui a eu un effet négatif sur les équilibres macroéconomiques et les perspectives de croissance. Au fond, cette aide consiste à assurer la vitalité de toute l’économie qui doit continuer à résister en attendant des jours meilleurs. Ceux qui tiennent un discours alarmiste, omettent peut être de dire que le pays, à l’instar de tous les autres, est confronté à une situation économique et sociale inédite et donc obligé de trouver des solutions adaptées à la lumière des besoins, des moyens et des conditions économiques de l’heure.

Les informations sur la riposte des pays développés pour faire face à la crise ne peuvent que démontrer la justesse de la démarche envisagée. Certes, la reprise économique ne sera pas facile mais le gouvernement cherche à maîtriser la crise sanitaire, à assurer le pouvoir d'achat, tout en évitant que l'économie ne sombre totalement. Dans ce sens, il paraît clairement que c'est d'abord l’intérêt général qui est privilégié. C'est que l'économie n'est pas seulement liée aux enjeux de l’entreprise, c'est un tout qui concerne la finance, la production et la consommation et c'est pourquoi Etat et entreprises devraient accepter de couper la poire en deux.

L’Etat s’est posé en ultime garant de la continuité économique. Et dans son discours, le président a envoyé un signal percutant : l’intérêt général supporté à parité par l’entreprise, par l’État et par le citoyen. Ce n'est pas une mince affaire. Que faut-il sauver en premier ? Il est clair que ce sont les difficultés immédiates liées à la crise qui ont été absorbées par l’Etat en plaçant l’impératif sanitaire au-dessus de tout.

Farid Bouyahia