Le président Tebboune, au sujet du règlement de la crise libyenne : «Ce que nous avons fait au Mali, nous pouvons le refaire en Libye»

Pour l’Algérie et son président, cette démarche est mue par le seul l’intérêt du peuple libyen, première victime du conflit qui a plongé le pays dans le chaos. «L’Algérie est très peinée pour la situation dans laquelle se trouve ce pays frère, car elle a vécu de pareilles tragédies et sait comment s’en sortir», a déclaré le président de la République lors de sa dernière entrevue avec les médias nationaux.

Elle est d’autant plus peinée que «le sang qui coule en Libye et bel et bien celui des Libyens et non celui de ceux qui y mènent une guerre par procuration», a rappelé M. Tebboune. Une situation qui ne peut qu’attrister l’Algérie qui partage avec la Libye sœur une frontière longue de près d’un millier de kilomètre et des liens tissés par les populations habitant au niveau de ces zones frontalières. Cependant, a tenu à préciser le Président, notre pays «n’a aucune ambition expansionniste ou économique» en Libye. «C’est du peuple libyen qu’il s’agit et non pas de la géopolitique» a-t-il affirmé.

Dès lors que ce que l’Algérie veut c’est que «l’effusion du sang libyen s’arrête» et que ses frontières soient protégées. Et pour cause, l’impact du conflit sur les pays voisins et la région n’est plus à démontrer. A cela s’ajoute la conviction d’Alger, partagée du reste par tous les pays, que «la solution pour la Libye ne saurait été militaire». Partant, le Président Tebboune estimera que l’Algérie, qui capitalise plusieurs expériences en tant que médiateur, est le pays le mieux indiqué pour permettre à la Libye et aux Libyens de surmonter la crise et de s’engager sur la voie de la paix. «Ce que nous avons fait au Mali nous pouvons le refaire en Libye», soulignera le président de la République. A plus forte raison lorsque la médiation algérienne n’est pas rejetée ni par les deux protagonistes, que sont Fayez al Sarraj et Khalifa Haftar, ni par toutes les tribus qui sont disposées à venir en Algérie. S’adressant aux Libyens le Président Tebboune dira que quel soit le nombre de victimes «vous n’aurez d’autre choix que de revenir à la table des négociations, alors autant les engager. Pourquoi attendre (…) ? Nous sommes là pour vous aider». Pour le Président, les Libyens peuvent, à l’issue des négociations, créer leur CNT (Conseil national de transition), désigner leur président et leur gouvernement provisoires.

Après cette étape, dira-t-il, «nous les aiderons techniquement à organiser des élections». Mais ce scénario ne semble pas être celui voulu par certaines parties qui ont d’autres ambitions et nourrissent d’autres convoitises. Une réalité qui n’échappe pas à Alger. Le chef de l’Etat rappellera avoir mis en garde à Berlin, lors de la conférence internationale tenue en janvier 2020, contre le risque de voir les scénarios syriens et somalien se reproduire en Libye. Le temps lui a donné raison. «Ce qui s’est passé en Syrie commence à se concrétiser en Libye. Presque les mêmes parties s’y retrouvent», relèvera-t-il. Et d'ajouter : «J’ai dit qu’en cas de non-cessation des combats on s’achemine vers le scénario somalien». Toutefois, pour le Président, ce qui compte le plus aujourd’hui c’est que l’effusion de sang s’arrête. L’essentiel est que les Libyens signent un accord de paix.

«Nous voulions les ramener à Alger, mais d’autres pays ont dit non, ils viennent chez nous». Des demandes qui n’ont pas contrarié l’Algérie qui veut que la paix soit restaurée en Libye. «Parce que nous voulons la paix, peu importe où l’accord de paix sera signé», soulignera le Président Tebboune. D’autant que pour lui, les pays du voisinage sont les mieux placés pour régler ce conflit.

Néanmoins, il dira regretter le double discours adopté par certains acteurs. «A la conférence de Berlin, où les 5 membres permanents du Conseil de sécurité étaient présents, nous nous étions mis d’accord, sous l’égide de l’ONU, de mettre un terme à l’envoi de mercenaires et d’armes en Libye, mais un mois après, un pays y a fait entrer 3.400 tonnes d’armements. Et au Président de souligner que «nous avons tenté par tous les moyens de résoudre cette crise de manière pacifique, et nous nous mettons à équidistance de toutes les parties du conflit».

Nadia Kerraz