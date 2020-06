éclairage : Toujours au rendez-vous

Cette spontanéité, lorsqu'il est question d'être au chevet de son prochain, n'est pas liée à des circonstances spécifiques ou à un contexte particulier. Tous les jours et toutes les saisons sont dédiés à la vie humaine, la plus noble cause que sont le partage qui ont plus d’une trajectoire et d'un mode d'emploi. Parmi les formes courantes, vient en tête le don de sang.

Ce geste, en effet, fait partie des comportements chers, voire vénérés, par toutes les couches de la société qui revendiquent haut et fort leur attachement à la notion de valeurs humaines et d'altruisme, à travers ce qu'il a de plus précieux, à savoir le sang qu'il offre chaque fois que cela s'impose.

L'Algérien n'est pas près de renoncer à sa générosité pour donner une seconde vie aux malades ayant besoin d'une poche de sang et dont la survie en dépend. Le citoyen, il faut le dire, s’est engagé dans la lutte contre le coronavirus en répondant à tous les appels lancés par l'Agence nationale du sang, les associations, ainsi que les établissements hospitaliers, pour sécuriser la banque de sang en se rendant aux CTS, à travers le territoire national, pour faire don du précieux liquide en cette période où les besoins augmentent pour beaucoup de personnes en situation de détresse. Certes, les mesures de confinement, ainsi que la pandémie ont influé négativement sur l’activité qui a diminué, néanmoins il reste toujours des donneurs fidèles qui se déplacent tous les jours vers les centres spécialisés pour accomplir ce geste de citoyenneté, défiant la peur et les idées reçues quant aux risques de contamination, lors d’une transfusion. On assiste même à une prise de conscience des donneurs vis-à-vis de cette question cruciale dans ce contexte particulier.

Tout le monde a saisi l'intérêt de promouvoir le don de sang devenu un impératif. Ce n'est pas étonnant d'ailleurs que des campagnes de collecte de sang aient été initiées par certains organismes, comme cela a été le cas en avril dernier par les services de la Protection civile.

Aujourd'hui, l'Algérie célèbre, à l'instar des autres pays, la Journée mondiale du don de sang ; nous ne pouvons que rendre hommage à toutes ces personnes qui ont choisi d'exprimer leur solidarité avec les cancéreux, les insuffisants rénaux, les hémophiles et autres patients, à travers une poche de sang. Un geste pétri d'humanisme.

Samia D.