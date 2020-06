Journée mondiale du don de sang : L’ANS en Appelle à la générosité des Algériens

La directrice générale de l'Agence nationale du sang (ANS), Mme Linda Ould Kablia, a rappelé, à cette occasion, l’importance de cet événement, pour rendre hommage aux donneurs de sang, indiquant que cette journée est aussi une occasion pour sensibiliser et encourager les citoyens à effectuer ce geste ô combien généreux et empreint de solidarité. «L’évolution de la pandémie a eu un impact sensible sur le nombre de donneurs, ce qui s’est répercuté logiquement sur les réserves au niveau des banques de sang. Durant cette période, il y a eu une réticence de la part des donneurs, à cause des restrictions de déplacements et de l’absence de moyens de transport qui ont rendu un peu difficiles les opérations de collecte», a-t-elle affirmé.

Pour faire face à cette situation, elle dit que des appels au don ont été lancés par le biais des médias, des associations, entreprises et institutions qui se sont mobilisés à cet effet. «Cela nous a permis d’assurer une certaine réserve en produits sanguins pour la prise en charge des maladies qui nécessitent une transfusion sanguine», s’est-elle félicitée, saluant le travail des médias qui ont joué un rôle important durant cette période. «Grâce aux appels au don lancés par les supports médiatiques, l’agence a pu répondre aux besoins des malades», a-t-elle souligné. La DG de l’ANS a cité les cas nécessitant des transfusions sanguines : interventions chirurgicales, accouchements, notamment par césarienne, ou encore certains cancers qui demandent des traitements de plaquettes.

Elle a relevé aussi le cas des maladies du sang, comme les thalassémiques et les drépanocytaires qui nécessitent une transfusion sanguine toutes les trois semaines, précisant que le besoin en matière de sang augmente chaque année pendant la saison estivale. «Nous réitérons notre appel pour dire que donner du sang peut sauver des vies. Je peux affirmer que toutes les mesures sont prises pour sécuriser le donneur et le receveur, ainsi que les professionnels de la santé concernés par l’opération», a-t-elle déclaré. «L’Algérien est connu pour sa générosité et répond à chaque fois aux appels, on l’a vu dans plusieurs situations, comme lors des séismes et les catastrophes. Il faut juste qu’il soit rassuré quant à la sécurité de l’opération de don de sang», a-t-elle ajouté. Elle a indiqué, à ce propos, que des mesures de sécurité supplémentaires ont été prises durant cette période de pandémie, par la prise de température, l’interrogatoire et le respect de la distanciation sociale entre les donneurs.

«17% des donneurs sont exclus du don de sang.»

Mme Ould Kablia fera savoir que cet acte permet au donneur de connaître son profil de santé, très souvent pendant l’interrogatoire, et révélera que 17% des donneurs sont exclus du don, temporairement ou définitivement, après que des examens cliniques, des interrogatoires et la prise de la tension artérielle ont abouti à cette nécessité. «Il faut savoir qu’il existe une différence entre les candidats qui se présentent au don de sang et le nombre de poches collectées.

En 2019, quelque 757.584 candidats se sont présentés pour offrir leur sang pour un total de 643.586 poches de sang collectées», a-t-elle rappelé, tout en insistant sur le contrôle du sang collecté qui se fait de manière automatique en prenant en considération quatre paramètres, le VIH, l’hépatite B, l’hépatite et la syphilis. Évoquant la célébration de la Journée mondiale du don de sang, Mme Ould Kablia a indiqué que plusieurs manifestations seront organisées, pour marquer l’événement et encourager les gens à effectuer ce geste de manière régulière, en l’occurrence les personnes en bonne santé âgées entre 18 et 65 ans.

Les hommes peuvent effectuer un don chaque trois mois, alors que les femmes peuvent le faire trois fois par an.

Kamélia Hadjib