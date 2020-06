Alger, capitale de la révolution, de Fanon aux Black Panthers, d’Elaine Mokhtefi

Sur les 273 pages, Elaine Mokhtefi, jeune militante américaine qui a épousé la cause algérienne, raconte avec passion et conviction ce qu’elle a vécu auprès des hommes politiques algériens durant la lutte de libération nationale et après le recouvrement de la souveraineté algérienne en été 1962. Son combat la mène à New York, siège des Nations unies, avec la délégation du Front de libération nationale, à Accra, aux côtés de Frantz Fanon pour la conférence panafricaine des peuples, à Alger où elle a séjourné dès l’accession de notre pays à son indépendance. Elle y restera jusqu’en 1974. L’écrivaine a pu assister aux premiers pas de la jeune république algérienne, a accueilli les Black Panthers en exil et a participé à la mise en place du Festival culturel panafricain d’Alger en 1969.

Ses mémoires témoignent de l’effervescence des luttes anticoloniales des années 1960, vécues aux côtés des grandes figures politiques de l’époque. On peut citer Ahmed Ben Bella, Fidel Castro, Eldridge Cleaver… Il faut dire qu’Alger, en ces temps de grande espérance en un monde plus juste, a gagné de haute lutte ses galons de capitale de la révolution mondiale. Ces moments de grande ferveur patriotique, Elaine Mokhtefi les relate avec passion, voire avec une certaine émotion. Elle a mis en exergue l’évolution de la politique et de la diplomatie algériennes, l’attitude du peuple algérien, tout en montrant «l’intimité des personnalités algériennes». L’auteure a évoqué ce qu’étaient les amis de l’Algérie à cette époque. Dans ce livre, la jeune militante américaine a commencé son récit en disant : «Nous avons vécu tous les temps.» Au fil de sa lecture, le lecteur a une idée assez précise sur l’évolution de la politique de l’Algérie indépendante, notamment au cours du mandat du premier Président de la république, M. Ahmed Ben Bella, et au temps de son successeur, le président Houari Boumediene, et de son ministre des Affaires étrangères, Abdelaziz Bouteflika, devenu en avril 1999, président de la République algérienne. Elaine Mokhtefi, qui voulait se faire naturaliser, compte tenu de sa position favorable à la cause algérienne, a su accomplir sa mission sur la scène internationale, grâce à sa capacité à exercer ses deux métiers (journaliste et interprète) qui lui ont permis de faire connaitre à l’opinion publique, les aspirations du peuple algérien.

Et cela était pour Elaine un combat qui l’avait introduit jusqu’aux couloirs des Nations unies avec la délégation du Front de libération nationale (FLN) aux côtés de Franz Fanon et d’autres défenseurs de l’Algérie. C’est un livre à lire car il rend compte d’un pan assez méconnu de notre histoire post-indépendance.

Elaine Mokhtefi est née en 1928 à New York. La lutte pour l’indépendance de notre pays l’a menée à vivre douze ans en Algérie.

Hamza Hichem

* Alger, capitale de la révolution, de Fanon aux Black Panthers, d’Elaine Mokhtefi. Éditions la Fabrique, 2019,

279 pages.