Salon international du livre d’Alger : La 25e édition tributaire de la situation sanitaire

Ainsi et en raison des mesures de lutte contre la nouvelle pandémie du coronavirus, cette manifestation culturelle peut être «annulée» ou «reportée», comme il a été précisé par la ministre de la Culture, Malika Boudouda, dans un entretien accordé au quotidien Liberté, en mettant, toutefois, le point sur la question des festivals nationaux et internationaux, dont celui du livre. Selon elle, le Salon international du livre d’Alger (SILA), plus grand et plus important événement culturel en Algérie, risque d’être annulé ou, tout au moins, reporté. Pour l’heure, indique-t-elle, rien n’a été tranché sur la question du report ou l'annulation».

L'annulation qui touche un secteur déjà «fragile» n'est pas souhaitable, ni par le public, ni par les éditeurs, ni par les auteurs... mais la situation oblige.

Coup dur pour le secteur de l'édition. Il sera dans ce cas privé de son principal rendez-vous annuel incontournable, le Salon du livre d'Alger, sachant qu'aucune décision n'a été prise jusqu'à l'heure actuelle par le gouvernement, et aucune annonce officielle n'a été faite par les organisateurs.

Sur cette question, la première responsable du secteur a précisé : «Cela m'étonnerait qu'il puisse avoir lieu, car cela dépend aussi des membres de la commission scientifique. Nous ne pouvons pas prendre la décision seuls, nous devons attendre leur avis, mais en attendant, il y a des décisions à prendre, car on ne peut pas faire du jour au lendemain un festival.»

Kafia Ait Allouache