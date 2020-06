Gestion des finances publiques : Priorité aux recettes et aux dépenses courantes

Des experts apportent des éclaircissements sur la question. En aggravant le déficit des finances publiques, «la LFC 2020 ne répond donc pas aux défis du pays qui sont le double déficit des finances publiques et des comptes extérieurs.

Tant que ces derniers ne sont pas pris en charge sérieusement, il ne faut pas attendre de reprise économique, de baisse du chômage et de réduction de la pauvreté», affirme M. Abdelrahmi Bessaha, économiste au FMI. D’autant plus, enchaîne-t-il, «que l’économie nationale, fortement déséquilibrée par des années de mauvaise gestion, n’est pas diversifiée et reste en plus bloquée par des rigidités structurelles». Quelle démarche adopter ? La gestion des finances publiques «doit évidemment porter sur les recettes mais également sur les dépenses courantes et en capital. L’Algérie a un sérieux problème de dépenses.

Les dépenses courantes sont lourdes et insoutenables et ne sont pas couvertes par les recettes fiscales. Les dépenses en capital sont inefficientes en raison d’un cadre institutionnel de gestion de projets obsolètes, inadéquats et manquant de cohérence sectorielle et intersectorielle», analyse l’économiste. Avec une structure de financement du déficit qui demeure sans changement avec un recours massif au financement monétaire,

le Dr. Bessaha indique qu’il «aurait été souhaitable que la LFC 2020 jette les bases d’un retour à des financements orthodoxes et sains». De son côté, Nabil Cheurfa, de l’université de Paris-1, aborde un autre volet et explique la réforme budgétaire, inscrit le droit budgétaire et comptable algérien dans «un mouvement international de normalisation des cadres budgétaires nationaux voire infranationaux, initié sur instigation des institutions internationales dont notamment le FMI et la Banque mondiale». À ses yeux, «la pression internationale n’est donc pas en matière de finances publiques, du moins dans le cas algérien, ouvertement affirmée et assumée.

Il s’agirait plutôt d’une internationalisation quasi imperceptible, s’inscrivant par étape et sur une longue période en prenant la forme tantôt d’une standardisation, tantôt d’une normalisation». L’universitaire précise que le contexte international des finances publiques se caractérise par deux phénomènes majeurs. Il est question du «dérèglement des systèmes financiers publics nationaux ayant entraîné une effervescence réformiste sans précédent, centré sur les concepts de performance et de transparence». S’ajoute une «prise de conscience accrue des institutions internationales de l’importance d’une régulation internationale des systèmes financiers ayant favorisé l’essor d’un mouvement international de normalisation des comptes, des procédures et des cadres budgétaires nationaux». Rappelons que les membres de la commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont appelé mercredi dernier à accorder à la Cour des comptes un pouvoir judiciaire pour le contrôle des finances publiques et à ne pas limiter ses missions en tant qu’organe consultatif.

Fouad Irnatene