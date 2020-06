L’après-confinement : Le mode de management sera décisif

M. Azzedine Kerkoub, consultant formateur, confirme cette option en soulignant que la «situation exceptionnelle créée par la pandémie du Covid-19 provoquant une crise sans précédent dont les conséquences économiques et sociales particulièrement douloureuses exige un véritable sursaut des entreprises». En fait, la situation singulière que nous traversons actuellement, avec toutes ses retombées, en particulier sur l’emploi et la situation financière des entreprises, «nous fait dire que nous vivons une véritable crise de l’homme dans ses dimensions individuelle, collective et environnementale», estime l’auteur de cette contribution intitulée

«L’après confinement : occasion de rupture avec la gestion traditionnelle ?», publiée par la Chambre algérienne de commerce et d’industrie. Dans cette réflexion, M. Azzedine Kerkoub s’est intéressé à «l’accompagnement du facteur humain dans l’entreprise et aux conditions de son engagement dans la réussite de la reprise après le confinement». Dans cette optique, «l’enjeu essentiel mis en avant est celui du comportement attendu des collaborateurs au retour de la période de confinement». En fait, la reprise après confinement renvoie, selon lui, à «la problématique qui s’impose aujourd’hui aux managers», à savoir, «quel mode de gestion du facteur humain doit-on adopter lors de la reprise des activités ?». L’auteur de cette contribution qui traite d’une question d’actualité, estime

qu’«au regard de la nature particulière de cette crise multidimensionnelle que nous vivons, les managers doivent déjà passer en revue les différents aspects du management de l’organisation et en particulier reconsidérer l’échelle des priorités en matière de gestion des ressources». En conséquence, s’il est admis que «le comportement de nos salariés sera l’élément décisif de notre redémarrage, alors nous devons mettre le facteur humain au centre de l’organisation». Sur cette base, l'entreprise sera appelée à «fournir les réponses sur la légitime inquiétude des salariés pour leur emploi, vu les conséquences économiques qui s’annoncent particulièrement douloureuses», indique M. Kerkoub. Une situation qui devrait inciter le manager à «mettre en place, pour cela, un véritable programme de reconquête de la confiance sérieusement ébranlée par cette crise». Sur un autre plan, la crise sanitaire constituera-t-elle une «opportunité pour changer le management ?» Une question soulevée à travers le monde par les économistes qui suggèrent une révision des modes de management ayant prévalu jusque-là. Pour ce consultant, «face à la crise il n y a pas de réponse toute faite» mais «deux attitudes sont possibles, soit renouer avec les anciennes pratiques et les «conséquences fâcheuses que cela entrainera» ou bien accepter la nouvelle réalité «d’un contexte totalement différent et qui impose donc de se remettre en cause». Et de souligner : «Durant cette crise, beaucoup d’entreprises se sont rendues compte de leur faiblesse à faire face aux changements de l’environnement et de leur incapacité à introduire de nouvelles façons de travailler et en particulier le management à distance». Partant de là, «la crise actuelle offre peut être une belle opportunité de prise de conscience d’un changement de mode de management bénéfique pour tous, l’occasion pour les managers d’abandonner la gestion traditionnelle archaïque et de bénéficier des apports inestimables de la culture managériale universelle». De ce point de vue, «l’entreprise doit impérativement transformer la gestion administrative de son personnel en véritable management des ressources humaines orienté vers l’accompagnement de collaborateurs acteurs, responsables et autonomes». Mais, à l’évidence, «dans cette phase difficile que nous traversons, le choix du mode de management adopté par le manager va être décisif en termes de motivation, d’efficacité et de rendement des travailleurs». «Les PME doivent opérer ce changement salvateur par l’abandon de leur gestion artisanale et directive centrée sur le chef et opter résolument pour le passage au management participatif beaucoup plus performant car reposant sur la créativité de tous les membres des équipes pour solutionner les problèmes de l’entreprise», suggère

M. Azzedine Kerkoub.

D. Akila