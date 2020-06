Tizi Ouzou : Embellissement des quartiers

Les citoyens nettoient les villages, procèdent au désherbage des accotements des routes et les périphéries des habitations ainsi qu'aux travaux d’embellissement des placettes.

La menace des incendies est la principale raison de ce regain d’intérêt pour la twiza. Au village Tizi Tamlelt dans la commune d’Iflissen, les citoyens ont réalisé des aménagements de la placette.

D’autres initiatives seront incessamment lancées, a fait savoir le président du comité de village, Rabah Tafouzelt.

Plusieurs villages et quartiers ont renoué avec les travaux d’intérêt général auxquels ont massivement adhéré les citoyens. Au village Cheurfa NBahloul, dans la commune d’Azazga, les opérations de volontariats lancées il y a une quinzaine de jours se poursuivent toujours. Outre une vaste campagne de plantation d’arbres, le village a connu plusieurs autres opérations de nettoyage et de désherbage, notamment au niveau des cimetières et les hameaux se trouvant près de la forêt.

Les villages des communes d’Iboudraren, Bouzeguene, Ait Aissa Mimoune et Tizi-Ouzou ont aussi mené des opérations de nettoyage et d’embellissement à l’initiative des comités de villages et ses associations. Les habitants de la cité Mohamed-Boudiaf sont sortis en masse pour nettoyer les quartiers. Plusieurs tonnes de déchets solides ont été collectées à la suite de ces opérations de volontariat.

Bel. Adrar