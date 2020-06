Annaba : Les chantiers de BTP ont repris

C’est le cas du projet de réalisation d’un pont au lieu-dit Ain Khrouf en voie d’achèvement pour desservir les communes d’El Bouni et El Hadjar sur la route nationale 16. Ce pont, d’une importance capitale, permettra de fluidifier la circulation et la réduction des accidents. L’autre projet est celui de la réalisation du chemin de wilaya qui relie la plage de Ain Achir à celle de Oued Bagrat (Seraïdi) et qui enregistre un taux d’avancement appréciable. C’est un projet structurant de 8 km avec quatre grand viaducs. Selon le chef de service de la direction des travaux publics, Hichem Talaa, ces projets structurants auront une incidence positive sur l’amélioration des services.

Trois grandes entreprises chargées de réaliser un projet de 2.000 logements sociaux au niveau de la nouvelle ville de Draa Errich avaient cessé leur activité pendant 15 jours au lendemain de l’annonce du confinement sanitaire, a indiqué l’OPGI avant d'être été autorisées à reprendre les travaux.

Les chantiers dépendant du secteur de l’éducation n’ont pas été interrompus, nous a déclaré le directeur des équipements publics, Mohamed Guerfi. Il s’agit de plusieurs projets portant réalisation de lycées, CEM et groupes scolaires répartis à travers les communes d’El Bouni, Ain Berda et Oued El Aneb, a précisé Guerfi.

En prévision d'une éventuelle ouverture des plages, le secteur de l’hydraulique a entamé une vaste opération d’assainissement et de nettoiement du littoral, lancée depuis une vingtaine de jours par les services de l’Office national d’assainissement, a annoncé le directeur de wilaya, Nabil Boussebaa.

Des équipes des services concernées ont été mobilisées pour éliminer les rejets en mer dont les travaux ont atteint 80 %, a tenu à préciser le même responsable. Au total 21 plages ont été ciblées par cette opération.

B. G.