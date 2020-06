Recherche : Les Etats-Unis vont mener daes études sur trois vaccins

Le principal expert en maladies infectieuses des Etats-Unis, Anthony Fauci a déclaré mercredi que le gouvernement américain financera des études clés sur trois vaccins expérimentaux contre le nouveau coronavirus.

«L'effort de mise au point d'un vaccin contre les coronavirus progresse très bien et nous nous attendons à ce que plus d'un entre en phase de tests cliniques avancés d'ici le début de l'été», a confié à la chaîne d'informations américaine CNN M. Fauci, directeur de l'Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses. «C'est une bonne nouvelle pour l'effort global de vaccination contre le (nouveau) coronavirus.»

Les essais de phase 3, qui impliquent généralement des dizaines de milliers de personnes pour mesurer la sûreté et l'efficacité du produit, commenceront par un vaccin développé par Moderna en juillet, puis un autre d'Oxford/AstraZeneca en août et un de Johnson & Johnson en septembre, selon CNN.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a décidé de financer ces essais après des consultations avec les Instituts nationaux de santé ainsi que d'autres agences, a précisé M. Fauci.

Les plans d'essai suivent toujours le calendrier que l'expert avait suggéré auparavant : un vaccin disponible à grande échelle d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, a-t-il ajouté.