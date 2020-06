Constantine : 2,5 millions de quintaux de céréales attendus

Pour cette année, les services agricoles prévoient une récolte de plus de deux millions et demi de quintaux de céréales d’hiver, comme l’a affirmé, en marge de la cérémonie, le chef du service de l’organisation de la production et de soutien technique à la DSA, Djamel Benserradj : « Tous les moyens matériels et humains ont été réunis pour réussir cette campagne, avec la mobilisation de 240 moissonneuses-batteuses. En outre, 15 points de collecte sont prêts à accueillir la récolte que nous espérons être de l’ordre de 2,5 millions de quintaux pour une surface totale ensemencée de 90.000 hectares, dont 61.000 en blé dur et plus de 20.000 ha en blé tendre ».

Concernant la capacité de stockage, M. Benserradj a déclaré que celle-ci était de 1,75 quintaux, et que la DSA allait mobiliser les moyens de transport de la CCLS afin d’acheminer le produit de la récolte vers les différents silos à grain répartis à travers le territoire de la wilaya.

Dans de récentes déclarations sur les ondes de la radio locale, le DSA, Yacine Ghediri, avait fait montre de son optimisme au sujet de cette campagne compte tenu de plusieurs facteurs dont la pluviosité enregistrée durant l’automne et les deux premiers mois du printemps, jugée satisfaisante, ainsi que la mobilisation sans faille de tous les partenaires dans les douze communes de la wilaya.

Malgré des conditions météorologiques peu favorables et un nombre important de feux de moissons signalés durant la saison estivale, la collecte a dépassé les 2 millions de quintaux lors de la campagne précédente, avec 90.000 ha emblavés sur une superficie totale de 120.000 ha. Pour rappel, la commune du Khroub a été dotée, en juin 2018, d’un silo en béton armé contenant 16 cellules de stockage, d’une capacité de 50.000 tonnes, alors que deux silos métalliques, d’une capacité de 250.000 quintaux chacun, sont en cours de réalisation au niveau de Zighoud-Youcef et Messaoud-Boudjeriou. Enfin, la commune d’Aïn Abid, à fort potentiel céréalier, a également bénéficié d’un projet de construction d’un silo après que les autorités ont procédé à la levée du gel concernant ce type d’équipements.

I. B.