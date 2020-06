Italie : giuseppe Conte entendu par un magistrat sur la gestion de la crise du Covid-19

Le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, a été entendu vendredi par un magistrat sur la gestion par le gouvernement de la crise du coronavirus, a indiqué son service de presse.

La procureure de Bergame (nord), Maria Cristina Rota, a auditionné M. Conte à la primature à Rome, dans le cadre d'une enquête sur les retards en mars dernier dans la création de «zones rouges» dans deux communes du nord du pays, alors que l'épidémie explosait.

La magistrate et son équipe devaient également entendre les ministres de la Santé, Roberto Speranza, et de l'Intérieur, Luciana Lamorgese, selon les médias.

Le parquet de Bergame, ville martyre de la région de Lombardie et épicentre de l'épidémie qui a frappé l'Italie de début février à mai et fait plus de 34.000 morts, mène plusieurs enquêtes distinctes liées à cette tragédie. L'une d'elles défraye particulièrement la chronique. Elle porte sur les retards dans la création d'une «zone rouge» comprenant deux communes de ce département, Nembro et Alzano Lombardo, particulièrement touchées par le Covid-19.

Le gouvernement central et les dirigeants de la Lombardie se rejettent la responsabilité de ce retard, qui a eu un impact «dramatique» avec la saturation du système sanitaire, la hausse de la mortalité et la progression du nouveau coronavirus dans cette région.