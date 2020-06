Sétif : Sensibilisation aux gestes barrières

Le président et le directeur de la Chambre de la pêche et de l’aquaculture ainsi que le président de l’association des grossistes en poisson font partie de cette cellule qui a pour objectif la surveillance et la prise en charge de l’impact socio-économique du coronavirus .

La présence de nombreux grossistes qui sillonnent le pays et les ports pour alimenter cette wilaya en poisson de toutes sortes est visible au niveau du quartier «Les poissonniers» faisant l’objet de la plus haute attention des responsables de ce secteur.

Plusieurs opérations de sensibilisation des professionnels aux procédures de prévention ainsi qu’aux actions de désinfection des camions frigorifiques pour le transport des produits de la pêche et des espaces consacrés à la vente ont été mises en œuvre avec la distribution de plus de 1.100 masques de protection aux poissonniers et agents œuvrant dans ce secteur, indique Toufik Boutouchen, le directeur de wilaya qui a aussi participé à des émissions de sensibilisation organisées par Radio Sétif. Des dépliants illustrés portant sur les mesures de prévention et les gestes barrières ont été distribués aux professionnels, en plus de visites inopinées sur le terrain en présence de représentants des secteurs du commerce et de l’inspection vétérinaire pour constater l’application des mesures de prévention et d’hygiène, offrir au client un produit sain et salubre et rappeler l’importance de l’application de ces gestes barrières, notamment le port du masque de protection qui est obligatoire.

La réalisation d’une vidéo de sensibilisation ciblant les professionnels de la pêche, les transporteurs, les points de vente, les espaces de la pêche continentale et le consommateur est une des autres actions de prévention qui sont mises en œuvre avec la contribution du mouvement associatif et de la société civile.

F. Zoghbi