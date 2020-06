Reconnaissance faciale : Amazon interdit temporairement à la police d’utiliser sa technologie

Le géant du commerce en ligne, Amazon, a annoncé interdire pendant un an à la police d'utiliser son logiciel de reconnaissance faciale Rekognition, dans un contexte de manifestations contre les violences policières et le racisme aux Etats-Unis depuis deux semaines. «Nous prônons des régulations plus strictes des gouvernements sur le recours éthique aux technologies de reconnaissance faciale, et le Congrès semble prêt à relever le défi», a indiqué Amazon un communiqué, espérant que ce délai donnerait le temps nécessaire aux législateurs pour mettre en place des «règles appropriées». «Nous espérons que ce moratoire d'un an donnera au Congrès suffisamment de temps pour mettre en place des règles appropriées», a ajouté Amazon dans son communiqué. Des organisations, comme la puissante American Civil Liberties Union (ACLU), appellent depuis deux ans Amazon à cesser de fournir sa technologie de reconnaissance faciale aux forces de l'ordre. La pression est montée d'un cran mardi, quand des associations de lutte contre les inégalités raciales ont exhorté Amazon à cesser toute collaboration technologique avec la police américaine.

Amazon avait reconnu en octobre que, «comme toutes les technologies», la reconnaissance faciale pouvait être «mal utilisée». Elle avait assuré que ses équipes fournissaient des indications à tous les clients du (logiciel) Rekognition, «y compris les forces de l'ordre, sur la bonne manière de s'en servir».