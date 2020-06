Amendement de la constitution : Le HCA pour la création d’un Haut Conseil de l’amazighité

«L’instrument institutionnel HCA existe, mais il est important de le renforcer et de le transformer en une institution constitutionnelle, et ce en créant le Haut Conseil de l’Amazighité, comme c’est le cas pour la langue arabe et le Haut Conseil islamique.»

Cette déclaration a été faite à la presse par El-Hachemi Assad, secrétaire général du HCA, en marge du forum Tamazight Tura, un atelier opérationnel consacré à la validation des contes amazighs collectés pour édition dans différentes variantes linguistiques amazighes en usage en Algérie. Tout en précisant avoir transmis les propositions du HCA, le 17 mai dernier, à la présidence de la République, M. Assad a indiqué que son institution a également proposé la fusion des articles 3 et 4 de la Constitution en un seul article qui stipule que «les deux langues nationales et officielles sont l’arabe et tamazight, et pour éliminer toute ambiguïté sur l'engagement de l'État dans la prise en charge de Tamazight», estime Assad. Le HCA estime que Tamazight doit être une disposition intangible dans la nouvelle Constitution qui ne peut faire l'objet de révision à l'avenir.

«Ces propositions résument l'option dégagée dans le cadre de la concertation interne avec les cadres de notre institution, notamment avec nos consultants», explique le secrétaire général du HCA, en précisant que la dimension historique amazighe doit être aussi introduite dans le préambule de la Constitution. «Pour prémunir les générations montantes des pièges liés à des conflits en rapport à l'identité, à la discrimination, à la marginalisation et au discours de la haine et tenir les langues nationales loin des tiraillements politiques, le HCA plaide pour le positionnement de Tamazight dans la Constitution», dit-il. Le secrétaire général a indiqué qu'il «s'est limité à son champ d'action en se référant au socle d'enracinement historique et social commun aux Algériens et à l'unité de la nation forte de sa diversité». Assad a fait savoir qu'il s'agit également de la révision de quelques passages pour tenir compte de la dimension historique de l'amazighité, chose qui est très importante pour appliquer le principe de l'équité constitutionnelle qui affirme que Tamazight est une constante de la nation aux côtés de l'islam et de la langue arabe.

«Parler d'une loi organique autour d'une académie de l'amazighité n'est pas une manière de prendre en charge en profondeur la problématique de l'amazighité», regrette-t-il, en témoignant de «l'importance d'élargir cette loi organique autour de la généralisation et de la promotion de Tamazight pour parler en termes de plan de généralisation graduelle de la langue à travers tout le territoire national dans le système de l'éducation et de la communication», affirme-t-il. Il appelle à positiver l'article 234 qui stipule que Tamazight ne sera pas touchée par les amendements futurs. «Je trouve que c'est un aspect positif dans le sens où l’on veut mettre à l'abri les constantes de la nation», explique-t-il. Pour le HCA, «sceller Tamazight dans la Constitution signifie une réappropriation historique, résolue et franche d'un héritage foncièrement authentique qui nous invite à nous référer à l'histoire lointaine et à nous inspirer avec fierté des faits marquants de la résistance et de la quête de la liberté dont la terre algérienne a été le théâtre depuis des millénaires». Les propositions du HCA seront mises prochainement en ligne sur le site du HCA.