Le SG du FLN, Baajdi Abou El Fadhl, a annoncé hier que son parti remettra prochainement à la présidence de la République, ses propositions concernant la révision de la Constitution. Dans sa première conférence de presse animée hier au siège du parti en qualité de nouveau chef de file du FLN plébiscité en tant que tel le 30 mai dernier, il indique que la contribution de cette formation au projet de révision constitutionnelle est encore en cours d’élaboration et que celle-ci sera fin prête sous quinzaine. Il dit aussi que l’ancien ministre Mahmoud Khoudri a été désigné à la tête de la commission chargée par la direction du parti de l’examen et de l’enrichissement des propositions de l’avant-projet de révision. Baadji Abou El Fadhl, qui exclut toute éventualité de changement de la dénomination du parti, a tenu à faire valoir dans ses propos qu'il y a désormais une rupture définitive avec les pratiques du passé, notamment avec la période où le parti avait servi de support à l’ancien régime. Il annonce, à ce propos, que l’ex-président Abdelaziz Bouteflika, dont la fin du quatrième mandat a été anticipée sous la pression de la rue, n’est plus le président du parti.

Selon le conférencier, ce n’est pas la base du FLN qui a soutenu le cinquième mandat de l’ex-président Bouteflika, mais plutôt l’ancienne direction qui continue encore, selon Baadji, à semer le trouble à travers des tentatives de déstabilisation du parti. «Le FLN est encore victime des agissements de la bande», a en effet dénoncé sous nouveau SG. Il en veut pour preuve le dernier communiqué rendu public par Abdelkrim Abada qu’il n’a pas cité nommément et dans lequel le concerné, autoproclamé coordinateur du mouvement de redressement du FLN, avait notamment dénoncé les résultats de la dernière réunion du comité central, dont l’ordre du jour portait essentiellement sur la désignation d’un nouveau SG. Le conférencier a également rappelé que le Président Abdelmadjid Tebboune s’est présenté en tant que candidat libre au scrutin présidentiel du 12 décembre dernier et qu’il est «le président de tous les Algériens». Baadji Abou El Fadhl a aussi fait part du retrait du Premier ministre Abdelaziz Djerad des rangs du FLN. Il affirme aussi que quoi qu’il en soit de la crise répétitive qui secoue le FLN, cette formation dispose de suffisamment de capacités de résilience pour faire face à toute tentative visant à la fragiliser. La date du congrès sera fixée en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Karim Aoudia