Lutte contre le terrorisme : Lancement d’une coalition au Sahel

La France a lancé vendredi une coalition d'alliés ouest-africains et européens pour lutter contre les terroristes dans la région du Sahel, dans l'espoir que la coopération politique et les forces spéciales renforcent un effort militaire qui n'a jusqu'à présent pas réussi à venir à bout de la violence. La coalition, annoncée pour la première fois lors d'un sommet de janvier après une série d'attaques tuant plus de 200 soldats, a été ratifiée lors de réunions virtuelles de plus de 40 ministres de la Défense et des Affaires étrangères. «Nous pouvons désormais espérer que les revers subis par nos armées au second semestre 2019 et les difficultés de mise en œuvre de nos projets de développement sont derrière nous», a déclaré le ministre nigérien des Affaires étrangères Kalla Ankourao. La nouvelle structure rassemble les États dits du G5 Sahel du Mali, du Burkina Faso, du Tchad, du Niger et de la Mauritanie, ainsi que les forces françaises et toutes les futures troupes sous un seul commandement, et coordonne également le développement, la gouvernance et le travail humanitaire. Paris recherche depuis longtemps davantage de soutien de la part d'autres pays européens et la coopération entre les États du Sahel. La coalition fournirait plus d'aide des forces spéciales européennes aux armées régionales et une aide financière de pays comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. «C'est un bon exemple du nouveau multilatéralisme dont le monde a besoin aujourd'hui», a déclaré le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Bien que les forces de la France et du Sahel aient réalisé des progrès récents, notamment la mise hors d’état de nuire du chef de l'Afrique du Nord d'Al-Qaïda, Abdelmalek Droukdel, les terroristes ont poursuivi leurs attaques, poussant plus au sud vers des pays côtiers comme la Côte d'Ivoire. Parallèlement, des exécutions extrajudiciaires de civils par des armées nationales, notamment des allégations selon lesquelles des soldats au Mali auraient tué 43 personnes dans deux villages la semaine dernière, ont été condamnées. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, Tiébilé Dramé, a déclaré que ces allégations récentes seraient portées devant les tribunaux.