Grand angle : étreinte mortelle ?

Le Président Trump serait- il victime de son intransigeance ou de sa diplomatie dite de «spectacle». Dans les deux cas, il semble bien que l’attitude de Donald Trump à l’international n’ait pas eu pour le moment l’effet escompté par ses architectes politiques. Si pour le dossier sur le nucléaire iranien, Washington devra faire cavalier seul pour reconduire la batterie de sanctions contre Téhéran après le positionnement de l’UE, de la Russie et de la Chine sur le dossier nord-coréen, Donald Trump a apparemment échoué lamentablement à réaliser ce qui allait être l’accord du siècle avec Pyongyang. Dans la capitale nord- coréenne, on commence déjà à retirer «les billes» d’un jeu qui n’a que trop duré, sans résultats significatifs après deux sommets entre les dirigeants des deux pays et une photothèque immortalisant une poignée de mains de circonstance, sans plus. A l’époque, le monde s’est emballé et les pays du sud-est asiatique commençaient à échafauder un avenir serein. Douche froide. Pyongyang vient de déclarer voir peu d'utilité dans la préservation de la relation personnelle entre son dirigeant Kim Jong-un et le président américain Donald Trump si les Etats-Unis maintiennent une politique hostile. Une remise en cause radicale, deux ans après le sommet historique Kim-Trump. Pour les dirigeants nord-coréens, la politique de Washington prouve que «les Etats-Unis demeurent une menace sur le long terme pour la Corée du Nord et son peuple», déclare le ministre nord-coréen des Affaires étrangères, Ri Son-gwon, dans un communiqué publié par l'agence officielle KCNA. Pourtant, et malgré l'impasse des discussions depuis lors, Donald Trump a régulièrement mis en avant sa bonne relation avec Kim Jong-un. Mais les tweets de bonnes intentions du locataire de la Maison Blanche ne sont, selon le diplomate nord-coréen, qu’un moyen «d’isoler et de faire suffoquer» la Corée du Nord. Une étreinte mortelle dont Pyongyang à décidé de se défaire. «Plus jamais nous ne fournirons au dirigeant américain un autre ensemble utilisé pour ses objectifs, sans rien recevoir en retour», a expliqué le chef de la diplomatie nord- coréenne. Exaspéré par les promesses non tenues par Washington, la Corée du Nord a également promis de renforcer sa force militaire pour contrer ce qu'elle perçoit comme des menaces américaines, affirmant aussi ne plus donner à Trump des réunions et des concessions de haut niveau dont il pourrait «se vanter en tant que réalisations de politique étrangère, à moins que cela ne génère quelque chose de substantiel en retour». Un autre revers qui vient s’ajouter à une série noire qui fragilise encore plus celui qui promet déjà de remporter le prochain mandat.

M. T.