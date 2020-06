ANR : Rétablir la confiance entre gouvernants et gouvernés

Rappelant d’abord que la Constitution apporte un équilibre des pouvoirs, Belkacem Sahli a indiqué que l'ANR a accueilli favorablement cette réforme qui répond aux aspirations du peuple et assure un renouveau républicain, à travers une transition générationnelle et un renouveau du modèle institutionnel et socio-économique à même de rétablir la confiance entre gouvernants et gouvernés.

«Cette réforme salutaire est une promesse électorale du président de la République. Nous appelons à un dialogue étendu pour obtenir un consensus le plus large possible», a-t-il déclaré, mettant en évidence que toute réforme pour réussir doit être réaliste en pesant entre les droits et les devoirs des citoyens avec comme point focal la préservation de la sécurité nationale.

Ainsi, il a révélé que sa formation a tenu, à travers le territoire national, une dizaine de réunions avec ses cadres et ses militants, pour pouvoir dégager un mémorandum complet composé de propositions et idées qui vont être présentées à la présidence de la République. «Ce mémorandum global comporte 26 propositions, 22 rectifications, ainsi que des réserves et même le refus sur certains points», a confié le SG de l’ANR. Il a expliqué à cette occasion que la conclusion du mémorandum présenté par son parti appelle, notamment à une conférence nationale en guise de clôture des débats afin de prendre en considération les propositions de ceux qui n'ont pas eu la possibilité de le faire auparavant

Parmi les propositions contenues dans le mémorandum, figure la nécessité de faire participer les citoyens à cette réforme par le bais d'une plateforme électronique interactive, ainsi que des changements inhérents à l'élection des parlementaires, pour éviter de reproduire les erreurs du passé. «La mouture finale doit prendre en compte l'ensemble des propositions formulées par la classe politique, la société civile, ainsi que le citoyen lambda», a-t-il plaidé. Revenants sur les points soutenus par l'ANR, Sahli cite, notamment les questions relatives à la décentralisation, un concept auquel appelle son parti depuis 2016. Dans ce même ordre d'idée, il dit appuyer la constitutionnalisation de la possibilité d'intervention de l'ANP à l'étranger, eu égard aux mutations géostratégiques dans la région qui imposent à ses yeux de nouveaux défis. «La sécurité nationale peut se jouer en dehors des frontières algériennes», a-t-il estimé, ajoutant que ce point peut être dissuasif. Évoquant deux points qu'il ne partage pas, il considère que la limitation des mandats présidentiels est un «faux problème», car elle n'est pas, selon lui, une garantie à elle seule, et souhaite la mise en place de dispositifs «plus rigoureux» concernant le fonctionnement du Conseil constitutionnel pour éviter tout dérapage.

Sur un autre registre, le secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine soutient le renforcement de la liberté de la presse apporté par la nouvelle mouture, tout en appelant à faire le distinguo entre la liberté d'expression et la diffamation, tandis qu’au plan économique, il estime que l'avenir de la nation réside dans l'investissement national et étranger impliquant, sans distinction, les secteurs privé et public.

Belkacem Sahli est enfin revenu sur la récente polémique portant sur l'identité nationale et a affirmé à ce sujet qu'elle n'a pas lieu d'être, car le législateur «s'est clairement engagé à protéger ces constantes».

Sami Kaidi