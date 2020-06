CPI - États-Unis : La Cour pénale internationale condamne l’ordonnance de sanctions américaine

La Cour pénale internationale a condamné la décision de l'administration Trump d'autoriser des sanctions contre le personnel du tribunal, affirmant qu'il s'agissait d'une «tentative inacceptable de porter atteinte à l'État de droit et aux procédures judiciaires de la Cour».

Un décret du président américain Donald Trump a annoncé jeudi autoriser des sanctions contre le personnel de la CPI enquêtant sur les troupes américaines et les responsables du renseignement et ceux des pays alliés, y compris Israël, pour d'éventuels crimes de guerre en Afghanistan et ailleurs.

L'ordonnance de Trump bloquerait les actifs financiers des employés des tribunaux et les empêcherait, ainsi que leurs proches parents, d'entrer aux États-Unis.

La Cour, qui compte 123 États membres, a déclaré dans un communiqué rendu public vendredi matin qu'elle «tient fermement à son personnel et à ses fonctionnaires et demeure inébranlable dans son engagement à s'acquitter, de manière indépendante et impartiale, du mandat» énoncé dans son traité fondateur, le Statut de Rome, déclarant qu'une attaque contre le tribunal basé à La Haye constitue également «une attaque contre les intérêts des victimes de crimes d'atrocité, pour beaucoup desquels la Cour représente le dernier espoir de justice».

O-Gon Kwon, président du mécanisme de gestion et de contrôle de la Cour, l'Assemblée des États parties, a également critiqué les mesures américaines. «Ils sapent notre effort commun pour lutter contre l'impunité et garantir la responsabilité des atrocités de masse», a-t-il déclaré dans un communiqué. Le tribunal de La Haye a été créé en 2002 pour poursuivre les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité et de génocide dans des lieux où les auteurs n’auraient pas pu autrement être traduits en justice. Les États-Unis n'ont jamais été membres de la CPI.

Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré que les États-Unis puniraient les employés de la CPI pour toute enquête ou poursuite des Américains en Afghanistan et a ajouté qu'ils pourraient également être interdits pour poursuivre les Israéliens pour les allégations d'abus contre les Palestiniens. L'année dernière, Pompeo a révoqué le visa de la procureure en chef du tribunal, Fatou Bensouda, après avoir demandé aux juges de la CPI d'ouvrir une enquête sur des crimes de guerre présumés en Afghanistan. Les juges ont initialement rejeté la demande, elle a fait appel et le tribunal a autorisé l'enquête en mars.