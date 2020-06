En prévision de la 19e édition des JM-2022 : Plusieurs compétitions internationales programmées à Oran

Plusieurs compétitions sportives internationales seront programmées à Oran lors de l’année 2021 dans le cadre des préparatifs de la ville pour abriter la 19e édition des jeux méditerranéens (JM) en 2022, a-t-on appris du comité d’organisation local de cet évènement.

Les compétitions en question concernent différentes disciplines, à l’image du handball et de la gymnastique, a indiqué à l’APS le directeur général du comité d’organisation, Salim Iles, ajoutant que l’occasion sera propice pour «également tester les nouvelles infrastructures sportives en cours de construction, notamment le complexe sportif de Bir El Djir, ainsi que celles faisant l’objet actuellement de travaux de réhabilitation».

L’organisation des épreuves internationales ou nationales au niveau des sites concernés par les compétitions lors du rendez-vous méditerranéen, qui devait se dérouler lors de l’été 2021 avant qu’il ne soit décalé à l’été suivant (25 juin-5 juillet 2022) en raison de la pandémie de Coronavirus, répond également au cahier de charges du comité international des jeux méditerranéens (CIJM) que tout pays organisateur des JM doit respecter, a encore souligné M. Iles.

Une procédure devant permettre aux organisateurs de corriger les lacunes qui pourraient être signalées au cours des tests effectués pour la circonstance et programmés généralement une année avant le coup d’envoi des JM, a-t-il précisé.

Elle consolide également le processus de formation des bénévoles et volontaires qui seront mobilisés pour accompagner le comité d’organisation, en s’adjugeant un capital d’expérience non négligeable, a souligné le même interlocuteur.

Pour rappel, pas moins de 43 équipements sportifs sont retenus par le comité d’organisation des JM Oran-2022 pour accueillir les épreuves officielles et les entrainements des sportifs lors du rendez-vous méditerranéen que l’Algérie abrite pour la deuxième fois de l’histoire après avoir organisé la 7e édition à Alger en 1975.