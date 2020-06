Dans la lucarne : L’intransigeance du MJS

Le football algérien, à l'instar de celui de toute la planète, avait vécu trois mois durant en vase clos avant que la Bundesliga ne fasse une entorse à «la règle». Après plusieurs semaines déjà, on a un peu oublié ce coronavirus. C'est vrai que chez nous, on est dans la nuit du doute en attendant la reprise. Toujours est-il, l’enregistrement sonore avait meublé le vide causé par l'absence des compétitions sportives, et on peut dire que la lutte contre la corruption et l'arrangement des matchs devient de plus en plus sérieux contrairement aux années précédentes. On commence à frémir un peu partout. Ce qui a accentué les choses, c'est ce communiqué du MJS demandant aux fédérations sportives de respecter simplement les dates des élections, mais surtout de n'apporter aucun changement susceptible de créer des problèmes ou éliminer de potentiels candidats de participer aux travaux de L'AG. Ce qui veut dire que les élections de la FAF commencent à donner des sueurs froides à certains. En effet, on a voulu empêcher les anciens présidents de participer à l'AG. On a voulu aussi changer le système de compétition pour faire plaisir à certains et bénéficier de leurs voix. Le MJS a tout compris même si certaines voix, peut-être malintentionnées, traduisent l’attitude du MJS comme une immixtion dans les affaires du football. Ce que la FIFA réprouve. Néanmoins, le MJS est décidé à aller jusqu'au bout. Et apparemment, rien ne peut le freiner !



Hamid Gharbi