Reprise des compétitions de basket-ball : Les médecins expliquent les règles à respecter

Les lignes directrices pour une éventuelle reprise des activités sportives pour les clubs du championnat national de basket-ball, ont été abordés jeudi au cours d'un direct sur YouTube, animé par Dr Mourad Hamdaoui, médecin fédéral, et le Dr Tarik Boussaïd, médecin de l'équipe nationale A.

«Au cours de leurs interventions, les deux médecins ont expliqué les mesures sanitaires à respecter en cas de reprise des activités sportives, suspendues en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (COVID-19). Les représentants des clubs ont été attentifs aux recommandations et aux conseils des médecins», a indiqué à l'APS le président de la Fédération algérienne de basket-ball (FABB) Rabah Bouarifi.

Les championnats d'Algérie de basket-ball sont interrompus depuis le 13 mars dernier après la décision des pouvoirs publics de suspendre toutes les activités sportives et la fermeture des infrastructures sportives.

«Un protocole sanitaire sera transmis prochainement au ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) pour validation. C'est à partir de là que les clubs seront fixés sur la reprise de leurs activités», a-t-il ajouté. Concernant la reprise de la compétition, le président de la FABB a écarté l'idée d'un retour «au vu de la situation sanitaire actuelle», mais également par rapport à l'avis défavorable des médecins.

«Les médecins ont donné un avis défavorable. Ils se sont opposés à une reprise du championnat, alors que le confinement n'a pas encore été levé par les pouvoirs publics», a-t-il souligné.

La FABB a recensé 16 clubs sur les 20 issus de la Super-Division messieurs de basket-ball en faveur d'une annulation de la saison, suspendue depuis mars, en raison de la pandémie de Covid-19.

En cas d'une éventuelle saison blanche, le président de la FABB a écarté l'idée de désigner un vainqueur pour l'actuelle édition, de même qu'il n'y aurait ni accession ni relégation, soulignant que le Bureau fédéral allait se pencher sur le sujet.