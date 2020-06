Cyclisme : La FAC revoit sa programmation

La fédération algérienne de cyclisme s'est penchée sur la question de la reprise des compétitions afin de ne pas déclarer la saison blanche. En effet, les membres du bureau fédéral de la FAC ont tenu, en fin de semaine, une réunion par visioconférence, pour étudier tous les scénarios pour reprendre les activités.

Les membres du bureau exécutif ont pris la décision d'annuler les trois compétitions majeures de cette année, en l'occurrence le tour d'Algérie, le grand prix international d'Alger et le critérium international de la ville d'Oran, prévus en juillet.

«Même s'il y a la levée du confinement, on n'aura pas le temps d'organiser ces compétitions nécessitant une préparation minutieuse à tous les niveaux. Par ailleurs, en termes de participation, on n'aura pas grand monde après une aussi longue période d'arrêt. Ainsi, nous avons pris la décision de reporter ces courses pour l'année prochaine», a souligné le président de la FAC, Kheireddine Barbari, avant de préciser que la fédération a établi un nouveau programme pour terminer la saison.

«Nous avons réussi à préserver l'organisation de deux grands événements intercontinentaux en Algérie, à savoir la coupe d'Afrique des nations de course sur route et le championnat d'Afrique de VTT, qualificatif pour les jeux Olympiques», soutient-il. Ces deux manifestations sont enregistrées dans le calendrier international de l'UCI. La première compétition se déroulera le 23 octobre à Oran, sur le circuit retenu pour les jeux Méditerranéens. La seconde manifestation aura lieu le 1er novembre à Batna. Pour ce qui est de la compétition nationale, un projet de protocole sanitaire sera remis, dimanche, au ministère de la Jeunesse et des Sports en prévision de la reprise.

«Dès que nous aurons l'autorisation de la tutelle, nous pourrons entamer notre programme de compétitions qui débutera par des courses contre-la-montre individuelles. Ensuite, on passera aux contre-la-montre par équipe. On enchaînera avec les courses régionales au niveau des différentes ligues avant de finir avec le championnat national avant la fin de l'année», a-t-il confié.

Redha M.