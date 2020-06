Commentaire : Le message de la transparence

Dans une approche rationnelle et pragmatique, tous les aspects de la vie économique, sociale et internationale ont été abordés sans détour et avec la liberté de ton rarement observée dans toute la région. Érigée en priorité absolue, la lutte contre la Covid-19 se dote désormais des instruments efficaces inhérents aux enquêtes épidémiologiques aptes, plus que la méthode du dépistage incertaine, à circonscrire en temps réel les cas de contamination ou les clusters pour une meilleure intervention.

À la faveur d’une expérience pionnière qui a démenti dans les faits le scénario à l’italienne ou le risque de famine évoquée par les apôtres du chaos, le système de santé, l’un des plus performants en Afrique et au Maghreb, a prouvé son efficience et la valeur intrinsèque de l’armée en blouse blanche, par-delà les insuffisances réelles en termes d’organisation et de fonctionnement. Les avancées sont donc perceptibles, à travers notamment l’institution d’un haut conseil de santé destiné à combattre dans la durée toutes les formes de pandémie. Cet attachement au droit à la santé est la caractéristique fondamentale de l’Algérie sociale, au côté des couches moyennes, des populations vulnérables, des petits artisans et des opérateurs touchés par les retombées de la pandémie. Mais, au sortir du confinement, tributaire de la décision du comité de suivi de l’évolution de la situation sanitaire, il y a beaucoup à faire pour remettre sur rails une économie ravagée par des décennies de dilapidation, de corruption et de népotisme.

Le changement en marche «exige plus un temps suffisant pour mettre à exécution mes projets de développement», loin des surenchères et de la manipulation orchestrée par des ennemis de l’Algérie historique. D’autant que les manœuvres de déstabilisation s’amplifient à chaque rendez-vous décisif. L’Algérie des réformes, de plus en plus forte, dérange comme le prouve la campagne mensongère déclenchée contre des membres du comité des experts armé de compétences universellement reconnues et, en digne fils de chahid, d’un patriotisme inébranlable. Cette Algérie avance dans la voie du changement radical dont la «constitution consensuelle» est l’épine dorsale. Dès la fin de ce mois, le projet enrichi, grâce aux multiples propositions émises par les partenaires sociaux et politiques, sera finalisé pour être présenté au Parlement. Il restera sur le quai, les retardataires d’un débat national et consensuel.

El Moudjahid