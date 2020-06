APN : questions orales à cinq ministres : Concrétiser les engagements de l’Algérie nouvelle

Mme Nassira Benharrats, ministre de l’Environnement et des énergies renouvelables :

«Valoriser les filières du recyclage»

lLa ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Nassira Benharrats, a fait état du renforcement et de l’organisation des filières de valorisation et de recyclage de tous les types de déchets et de ressources biologiques, et de la mise à jour des listes de métiers environnementaux dans le cadre de l’activation du programme de l’économie verte. «En concrétisation des engagements du président de la République d’édifier une Algérie nouvelle et en application du plan d’action du gouvernement, le secteur a procédé, dans sa stratégie, à l’implication de différents secteurs ministériels et des acteurs de la société civile afin de prendre en charge au mieux les revendications du citoyen relatives à la préservation de son environnement, la protection de sa santé et l’amélioration de son cadre de vie», a-t-elle déclaré. Elle explique que la stratégie de son département repose sur trois axes principaux visant à optimiser la préservation des systèmes environnementaux au double plan socioéconomique et écologique. Il s’agit de «la transition écologique, la transition énergétique et la transition vers la citoyenneté environnementale, avec un rééquilibrage régional entre le Nord et le Sud, où l’environnement désertique se verra accorder un intérêt particulier, car étant un axe essentiel», a-t-elle expliqué. À cela s’ajoutent d’autres mesures de contrôle et de sensibilisation, notamment contre les décharges anarchiques. Elle informe en outre de la mise en œuvre progressive dans les zones isolées du sud du pays, dont se charge son département dans le cadre de la réalisation du programme du développement des énergies renouvelables, soit 1.000 mégawatts à l’horizon 2030, dont 500 mégawatts à l’horizon 2024. «Ce programme vise principalement l’approvisionnement de 150.000 logements isolés, l’arrosage de 180.000 hectares de terres agricoles dans le grand Sud et les régions enclavées, et le développement de l’agriculture pastorale dans les régions steppiques et désertiques», a-t-elle dit. Quant à la promotion de l’économie verte, elle fera savoir que c’est aussi le rôle des associations activant dans le domaine écologique et qu’elle compte mobiliser autour d’une plateforme numérique en vue d’un meilleur rendement. De ses réponses aux questions des députés, on retiendra que Sétif dispose actuellement de près de 150 opérateurs activant dans le domaine de la récupération et de 6 unités pour la valorisation et le recyclage du plastique et des déchets métalliques. Au sujet de la décharge anarchique de Chettia, à 3 km de l’aéroport de Chlef, la ministre indique qu’au vu de sa grande superficie, les services de l’environnement ont effectué plusieurs interventions pour réduire les dégâts sur l’environnement, à savoir des campagnes de volontariat pour le nettoyage et la mobilisation de matériel pour l’entreprise publique de gestion des centres d’enfouissement technique. Elle a aussi rappelé que les services relevant de son secteur «avaient appelé plusieurs fois à la fermeture de cette décharge, pour éviter ses effets néfastes sur l’environnement et la santé publique».

K. A.