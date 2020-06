Entretiens téléphoniques entre M. Boukadoum et ses homologues espagnol, italien et irlandais

Le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum, a eu jeudi dernier des entretiens téléphoniques avec ses homologues d'Espagne, Mme Arancha Gonzalez Laya, d'Italie, M. Luigi di Maio, et d'Irlande, M. Simon Coveney, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

«Les récents développements intervenus sur la scène libyenne et la recherche d’une solution à la crise qui secoue ce pays frère et voisin, ainsi que les effets induits par la propagation de la pandémie du Coronavirus ont été au centre de ces échanges», précise la même source.