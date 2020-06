Décès d’Ali Brahiti : Condoléances du Président de la République

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille de l'ancien ministre délégué au Budget, Ali Brahiti, décédé jeudi dernier, dans lequel il a loué les qualités du défunt, connu pour ses compétences dans tous les postes de responsabilité qu'il a eus à assumer, indique un communiqué de la Présidence de la République.

«Suite au décès de l’ancien ministre délégué au Budget , Ali Brahiti, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé, aujourd'hui, un message de condoléances et de sympathie aux membres de la famille du défunt dans lequel il a loué ses qualités», précisant que l'Algérie «perd avec sa disparition un de ses cadres, connu pour son engagement et sa compétence avérée dans tous les postes de responsabilités qu’il a eus à assumer, en témoignent ceux qui le connaissent», lit-on dans le communiqué.

«En cette circonstance douloureuse, le Président Tebboune a présenté ses sincères condoléances et exprimé sa compassion aux membres de la famille du défunt, priant Dieu le Tout-Puissant de l’entourer de Sa Sainte miséricorde et de prêter aux siens patience et réconfort», ajoute la même source.

L’ancien ministre délégué au Budget, Ali Brahiti, est décédé jeudi tôt le matin en France, a-t-on appris auprès de ses proches.

---------------------------

M. Djerad présente ses condoléances à la famille du défunt



Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé un message de condoléances à la famille de l'ancien ministre délégué au Budget, Ali Brahiti, décédé jeudi matin.

«J'ai appris avec une grande affliction la nouvelle du décès du frère Ali Brahiti, rappelé auprès de Dieu des suites d'une longue maladie», lit-on dans le message de condoléances.

«En cette circonstance douloureuse, je vous adresse mes condoléances les plus attristées, priant Dieu le Tout-Puissant d'accueillir le défunt en Son vaste paradis et de vous prêter patience

et réconfort», a ajouté le Premier ministre.