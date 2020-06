La mouture en débat à Adrar : Pour l’élargissement des prérogatives des assemblées locales

Les intervenants, universitaires et acteurs associatifs, ont mis en avant l’importance de constitutionnaliser l’élargissement des prérogatives des assemblées populaires communales et de wilaya (APC-APW), en vue de conférer plus d’efficacité à ces instances locales et de promouvoir leurs missions en tant que leviers de gestion des affaires locales, notamment la prise en charge des attentes du citoyen.

Les participants ont suggéré, en outre, l’introduction dans la Constitution d’un article prévoyant la promotion des droits politiques des jeunes et le renforcement de leurs chances de représentation aux assemblées populaires élues, à l’instar de celle de la femme à ces instances, en plus de l’encouragement de l’accès des jeunes aux postes de responsabilité.

Les intervenants ont aussi souligné la nécessité de renforcer la mission de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) à travers son autonomie financière et administrative de l’exécutif, de définir ses relations à l’égard des différentes instances en vue d’éviter le chevauchement sur ses prérogatives et de préserver, ainsi, l’intégrité et la transparence de l’opération électorale.

Ils ont, par ailleurs, salué la suggestion de limitation des mandats présidentiels ainsi que ceux des membres du Parlement, de sorte à renforcer l’alternance au pouvoir. Initiée par la délégation de wilaya de l’ANIE, cette rencontre a permis aux participants de mettre l’accent sur la pérennité et la stabilité de la Constitution, tout en tenant compte des aspirations du peuple algérien, traduits par le «Hirak» pour prendre en charge ses attentes politiques et socioéconomiques.

La mise en place de mécanismes de répartition du pouvoir entre différentes instances et la consécration de leviers de contrôle en vue de préserver les deniers publics, ont été d’autres questions suggérées.

Inscrite dans le cadre des rencontres menées par l’ANIE pour l’enrichissement de la mouture de révision de la Constitution, cette rencontre s’est déroulée en deux étapes, a indiqué le coordinateur de wilaya de l’ANIE, Ali Zine El-Abidine.

La mouture de révision de l’avant-projet de révision de la Constitution suggère à débat et enrichissement plusieurs questions

Inhérentes aux droits fondamentaux, aux libertés générales, et à la séparation et l’équilibre des pouvoirs. Elle porte aussi sur le pouvoir judiciaire, la Cour constitutionnelle, la transparence, la prévention et la lutte contre la corruption, ainsi que l’Autorité nationale indépendante des élections, a-t-on fait savoir.