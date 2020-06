Dr Slimane Aradj, à propos de la révision constitutionnelle : «Prorogation des débats pour obtenir un plus large consensus»

Le Dr Aradj a affirmé que tout en conservant le système semi-présidentiel, la nouvelle mouture compte renforcer sensiblement le pouvoir législatif afin qu’il puisse jouer pleinement son rôle de contrepoids face à l’exécutif.

Le politologue note que la Constitution donnera une place privilégiée à la jeunesse lui accordant, ainsi, l’opportunité de s’engager en politique et dans la vie citoyenne de façon plus proactive.

Il souligne que la classe politique s’est engagée dans la participation aux débats en émettant des idées et des points de vue.

«Les partis, toutes obédiences confondues, sont conscients du fait que la révision constituera l’acte de naissance de l’Algérie nouvelle», a-t-il soutenu avant d'ajouter que la classe politique aura un rôle à jouer car elle se doit d’être un lien entre les revendications des citoyens et les institutions républicaines.

Il a noté que la société civile s’est également impliquée dans ce projet ambitieux car elle a très rapidement compris que le nouveau texte aura pour vocation de tracer, sur le long terme, les termes de la nouvelle politique nationale.

«D’ailleurs, c’est cela qui explique la prolongation des débats qui constitue, selon moi, une décision extrêmement sage et importante en vue d’obtenir l’adhésion de tous», a-t-il insisté avant de préciser que même s’il y a une course contre la montre, il est préférable de laisser plus de temps pour n’exclure aucun sujet des débats et ne laisser aucune frustration. Le Dr Slimane Aradj a évoqué le rôle des médias qui ont, selon ses termes, contribué à faire de la pédagogie pour expliquer aux citoyens les tenants et aboutissants de la révision constitutionnelle par le biais de nombreux débats fructueux sur de nombreux plateaux de télévision.

A propos des polémiques inhérentes à l’identité nationale, il affirme qu’elles sont incompréhensibles et périphériques dans la mesure où de tout temps l’Etat a rappelé fermement que l’identité nationale, dans son triptyque islamité, arabité et amazighité, fait partie des constantes indiscutables.

Le Dr Slimane Aradj a indiqué que chaque pays est doté d’un texte fondateur pour répartir et partager les pouvoirs entre les différentes institutions en délimitant les prérogatives de chacune d’entre elles et que l’Algérie a eu dans son histoire plusieurs Constitutions toutefois, pour lui l’actuelle révision est assez nouvelle dans la forme et le fond.

Les débats sur la nouvelle Constitution qui devaient, initialement prendre fin le 30 juin, pourraient être prolongés, a rapporté récemment le ministre-conseiller à la Communication et porte-parole officiel de la présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd. Cette décision est, selon lui, motivée par la demande de plusieurs partis politiques, personnalités nationales et associations civiles.

Sami Kaïdi