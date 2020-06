Le Pr Soukhal, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie : «Les mesures de prévention ne sont pas suivies»

«La hausse des contaminations par la Covid-19 démontre que les mesures de prévention ne sont pas appliquées», indique le professeur Abdelkrim Soukehal, expert international en épidémiologie et membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie.

Il a indiqué que les citoyens ne respectent pas les mesures barrières pour réduire et freiner la propagation du virus. «Si nous continuons à enregistrer de nouveaux cas, cela veut dire qu’il y a eu un échec de la prévention et le citoyen est responsable de cette situation. C’est pour cette raison qu’on n’arrive pas à bloquer la transmission du virus», a-t-il soutenu, affirmant que la prévention est un moyen qui permet de freiner la propagation de la maladie. «Si on fait de la prévention, en principe, il ne doit pas y avoir de nouveaux cas», a-t-il noté. Les personnes qui se comportent de manière asociale vont entretenir la pandémie et surtout la mort de citoyens, dit-il. «Ces gens, à travers ce comportement ne portent pas uniquement atteinte à leur santé mais mettent en péril la vie des autres. S’ils ne croient pas à l’existence du virus, c’est leur problème mais ils ne doivent pas nuire à autrui», a-t-il souligné, tout en insistant sur le port de masques qui est une mesure barrière ainsi que le lavage des mains. «Ne pas appliquer ces mesures revient à favoriser la propagation du virus, à perpétuer la maladie et à entretenir la mortalité», a-t-il mis en garde. Et d’enchaîner : «Je pense à tous les citoyens décédés suite au coronavirus et surtout au service de santé qui reçoit tous ces malades. On compte déjà 19 victimes parmi le personnel de la santé», a-t-il déploré.



19 décès parmi le personnel médical



Il a précisé qu’il y a lieu de se laver les mains de manière continue pour diminuer la charge virale. «Le lavage des mains doit se faire avec du savon liquide et on doit les essuyer avec un essuie-mains à usage unique», a-t-il recommandé, soulignant la nécessité de désinfecter les mains en utilisant une solution hydro-alcoolique virucide. «Cette solution doit répondre à la norme de virucidie 14 476», a-t-il insisté. L’autre mesure qui doit être observée est la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes pour éviter la contamination directe. Ensuite, a-t-il ajouté, vient le port du masque protecteur, un moyen qui consiste à protéger la personne et protéger l’entourage de l’émission du coronavirus. Il doit couvrir le nez et la bouche, soit les voies aériennes. «Le port du masque doit être observé en tous lieux et en toutes circonstances conformément au décret exécutif numéro 20/127 du 20 mai 2020. Dans ce décret, le port de masque est considéré comme une mesure obligatoire», a rappelé le spécialiste. Ce dernier notera que le masque doit être porté par toute personne en toute circonstance, sur la voie publique, dans les lieux publics, sur les lieux de travail ainsi que dans tous les espaces ouverts et fermés qui reçoivent du public, notamment dans les institutions, les administrations et les services publics. «Ainsi, tout établissement qui doit recevoir du public et toute personne qui assure une activité de commerce ou de prestations de services, quelle que soit sa forme, est tenue de respecter l’obligation de port de masque», a-t-il assuré, précisant qu’en cas de non-application de cette obligation, on peut faire appel à la force publique qui peut appliquer la loi dans toute sa rigueur.

«Si le concerné refuse d’appliquer cette disposition, ceci veut dire que c’est un comportement hors-la-loi», a-t-il déclaré.

Il notera le fait qu’à partir du moment où la personne sort de la maison, elle doit systématiquement mettre son masque et ne le retirer que lorsqu’elle revient à son domicile. S’exprimant sur l’interdiction des tunnels de désinfection, le membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution du Covid-19 a affirmé qu’il s’agit d’une recommandation du Comité scientifique et indiqué que l’inhalation du produit désinfectant peut engendrer des problèmes chez certaines personnes, notamment celles qui présentent des allergies. «Il n’existe pas un produit qui désinfecte l’être humain», a-t-il soutenu, ajoutant que ces tunnels ne sont valables que lorsqu’il s’agit d’objets inertes. Le spécialiste a précisé que l’Organisation mondiale de la santé interdit la désinfection d’un être humain. «Quand une personne respire le produit émanant des tunnels de désinfection, il entre dans le nez et les poumons et risque de la tuer», a-t-il averti. Il a précisé que c’est pour cette raison que l’OMS a attiré l’attention de tous les pays pour ne pas utiliser des enceintes fermées dans lesquelles on projette un produit qui risque de tuer la personne.

Kamélia Hadjib