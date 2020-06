Populations les plus affamées du monde : Trois agences de l’ONU appellent à réduire l’impact de la COVID-19

Rome abrite les trois principaux organismes alimentaires des Nations unies : l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Fonds international de développement agricole (FIDA). Ils ont tous trois joué un rôle central dans la collecte et l'organisation des données sur lesquelles était basée la note d'orientation sur la sécurité alimentaire. A cette occasion, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a noté que plus de 820 millions de personnes dans le monde ont faim, malgré le fait q’il existe suffisamment de nourriture pour satisfaire les besoins alimentaires de tout le monde. «Nos systèmes alimentaires sont défaillants et la pandémie de Covid-19 aggrave les choses», a déploré le chef de l'ONU dans le dossier, qui estime que 49 millions de personnes supplémentaires pourraient tomber dans l'extrême pauvreté cette année en raison du Covid-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Selon le directeur général de la FAO, Qu Dongyu, les défis mis en évidence par le dossier sont particulièrement graves dans les zones les plus à risque avant la pandémie de Covid-19.

«Nous risquons une crise alimentaire imminente à moins que des mesures ne soient prises rapidement pour protéger les plus vulnérables, maintenir les chaînes d'approvisionnement agricoles mondiales en vie et atténuer les impacts de la pandémie à travers le système alimentaire», a-t-il souligné.

Le premier sommet sur le système alimentaire de l'année prochaine a été conçu pour s'attaquer aux problèmes mis en évidence dans le dossier de mardi, notamment la réduction de la faim, la résolution des maladies liées à l'alimentation et la sensibilisation accrue aux défis alimentaires mondiaux.