APN : Accorder un pouvoir judiciaire à la Cour des comptes

Lors du débat du projet de loi de règlement budgétaire pour l'exercice 2017 qui a suivi la présentation du texte de loi par le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, les membres de la Commission des Finances et du Budget ont évoqué les observations citées par la Cour des comptes dans son rapport sur le projet de loi portant règlement du budget pour l’exercice financier 2017 dans lequel ils demandent de prendre en compte ses recommandations, appelant à lui accorder un pouvoir judiciaire dans le contrôle des finances publiques et ne pas se contenter de son rôle en tant qu’organe consultatif.

Les membres ont également demandé à limiter la réévaluation des projets, le recours aux comptes d’affectation spéciaux (CAS) et de veiller à la modernisation des mécanismes de change, de suivi et de mise en œuvre du budget en recourant aux nouvelles méthodes de planification et de prospection.

Dans leurs préoccupations, les membres de la commission des Finances ont évoqué le faible recouvrement fiscal et la non-exploitation des postes budgétaires accordés.

Répondant aux préoccupations des députés, M. Raouya a indiqué que le ministère des Finances prend en considération les observations de la Cour des comptes et qu’il adressera, à cet effet, des correspondances aux ministères et organismes et prendra, si nécessaire, des décisions et des mesures dissuasives pour améliorer la gestion financière.

S'agissant de la réévaluation des projets, le ministre a noté une amélioration concernant ce dossier ces dernières années, de même pour le recouvrement fiscal qui s'améliore d'une année à une autre à la faveur des mesures prises à cet égard.

Estimant que le marché parallèle et les exonérations fiscales entravaient l'amélioration du recouvrement fiscal, M. Raouya a relevé que l'élargissement des centres fiscaux au niveau national et une meilleure prise en charge des agents des impôts permettront d'atténuer les effets de ces facteurs.

Pour ce qui est des comptes d'affectation spéciaux, le premier argentier du pays a indiqué que ces comptes permettaient certes d'avoir «une certaine marge de manœuvre» mais demeuraient sous contrôle, annonçant leur réduction dans les années à venir à la faveur de l'application de la loi organique sur les lois de finances.

Pour sa part, le ministre délégué chargé des Statistiques et de la Prospective, Bachir Messaitfa, a fait état du parachèvement de l'opération de désignation des membres du Conseil national des statistiques qui contribuera à améliorer le système national des statistiques, relevant que les services de son département travaillaient aussi sur le projet «Algérie 2035» qui prévoit des stratégies pour différents secteurs.

Ce projet, a-t-il dit, profitera au système économique national sur les plans réforme et gouvernance.



De larges prérogatives à la Cour des comptes pour préserver les deniers publics



Les membres de la commission des Finances et du Budget ont appelé, par ailleurs, à accorder de larges prérogatives à la Cour des comptes dans le cadre du projet de révision de la Constitution, affirmant que cet organe pourrait jouer un rôle «primordial et important» dans la préservation des deniers publics et le signalement des dysfonctionnements dans la gestion financière du Trésor public.

Les membres de la commission des finances et du budget ont émis plusieurs observations inhérentes à certains volets du rapport de la Cour sur ledit projet de loi, demandant des explications sur l’absence de chiffres sur «les détournements de fonds» et «les dépassements enregistrés dans la réévaluation des coûts financiers des projets publics».

Ils ont exprimé, en outre, leur grande préoccupation quant à l’absence de mécanismes d’audit bancaire et le manque de moyens humains, dont souffre la Cour, l'empêchant d'accomplir ses missions au niveau national.

Répondant aux questions des députés, Abdelkader Benmarouf a affirmé que la Cour des comptes prenait en considération toutes les observations faites lors du débat, les qualifiant «d’appui important».

A cet effet, il a fait part de son intention d’introduire dans les prochains rapports un chapitre consacré au volet pratique des recommandations pour évaluer l’application des observations introduites dans ce sens par les gestionnaires du budget, à l’effet de prendre les décisions, voire les mesures appropriées au moment opportun.

Concernant les missions de la Cour des comptes, M. Benmarouf a souligné que cette instance continuait, à ce jour, à assumer son rôle d'organe consultatif, mais uniquement en ce qui concerne les conditions d’application et d’exécution de la loi de finances et la vérification des chiffres.

Il a reconnu, néanmoins, que le cadre d’investigations «demeure restreint» au niveau national.

M. Benmarouf a estimé, par ailleurs, que les exonérations fiscales estimées à plus de 950 milliards de dinars en 2017 entravaient l’optimisation du recouvrement fiscal et influaient dans une large mesure sur l’équilibre budgétaire.