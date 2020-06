Une centaine de vaccins à l’essai : Appel à une coopération mondiale

Une centaine de vaccins contre le nouveau coronavirus (Covid-19) sont en cours de développement dans le monde, mobilisant de grandes sociétés pharmaceutiques, au moment où l'ONU insiste sur une coopération mondiale pour un vaccin accessible à tous. Les Nations unies et le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont appelé dans une déclaration commune, début juin, les gouvernements, le secteur privé, les organisations internationales et la société civile à s'unir pour trouver un «vaccin du peuple» contre le nouveau coronavirus, qui «devrait protéger les personnes aisées en ville comme les plus démunies dans les communautés rurales, les personnes âgées dans les maisons de soins comme les jeunes dans les camps de réfugiés». Alors que des scientifiques du monde entier essayent de mettre au point un vaccin efficace contre le nouveau type de coronavirus, l’OMS a déjà enregistrés au total 125 projets de vaccin.