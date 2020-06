Conjoncture : Réhabilitation

Les membres de la Commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN) viennent d’appeler à accorder à cette institution un pouvoir judiciaire pour le contrôle des finances publiques et à ne pas limiter ses missions en tant qu’organe consultatif. Plus que jamais s’impose non seulement l’impératif de raffermir ses valeurs et avantages, mais aussi de disposer d’une institution ouverte sur l’environnement et surtout sur l’information des citoyens. De l’aveu de son premier responsable, la communication avec l’environnement faisait défaut au niveau de la Cour. Pour son fonctionnement, elle dispose des outils les plus modernes pour le contrôle des finances publiques. L’optimisation de l’efficacité de ladite institution fait face à plusieurs défis. Il s’agit, entre autres, du contrôle proprement dit qui, aujourd’hui, s’appuie sur l’évaluation des politiques publiques. Une méthode nécessitant le maximum de données. Ainsi l’exploitation des méga-données permettra au gouvernement de bien cibler ces politiques et mesurer correctement leurs résultats. Au chapitre des défis, s’inscrivent également les institutions supérieures de contrôle qui doivent se préparer à réussir une nouvelle ère de l’audit. Un domaine où l’Algérie demeure limitée en termes de moyens humains. Ce n’est pas tout. Mémoire budgétaire du pays, les rapports annuels de la Cour, comme est le cas à travers le monde, doivent être rendus publics. En termes d’indépendance, si l'institution jouissait de l'indépendance conformément de la Constitution algérienne, il a été proposé à ce que le premier responsable de la Cour soit élu par le parlement pour un mandat bien défini au lieu d'être désigné par le Chef de l’Etat. Dotée d’environ 170 magistrats et de 45 vérificateurs financiers, la Cour des comptes enregistre un manque flagrant d'effectifs. La Chambre de discipline financière et budgétaire (CDFB), qui compte sept magistrats seulement, est la plus touchée au point de devenir le talon d'Achille de la Cour. Cette dernière, instituée en 1976 pour favoriser l'utilisation régulière et efficiente des fonds publics, promouvoir la transparence dans la gestion des finances publiques et renforcer la lutte contre la fraude, souffre d'un manque d'effectif qui la pénalise, selon son premier responsable.

Fouad Irnatene