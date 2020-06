Mouloud Hedir, économiste, à propos du post-Covid-19 : «La prise en charge des entreprises privées, insuffisante»

La reprise économique se fera crescendo. L’a-t-on préparée ? À ce sujet, Mouloud Hedir, économiste, relève dans une analyse livrée au compte du cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise, un «oubli des conséquences économiques de la crise sanitaire».

Il précise que «les éléments d’information communiqués par le gouvernement ne laissent pas apparaitre un quelconque chapitre de dépenses orienté vers la prise en charge des conséquences économiques et financières du Covid-19, en dehors sans doute de celles liées à la revalorisation du soutien au secteur de la santé». En tout état de cause, explique M. Heddir, «pour l’heure, aucune mesure substantielle n’a été annoncée que ce soit en direction des entreprises, petites ou grandes, ou des travailleurs ayant perdu leur emploi ou une partie de leur revenu». En termes de dépenses budgétaires, la loi des finances complémentaire a, selon lui, «reconduit les prévisions –en opérant même des réductions– de la loi de finances initiale, c'est-à-dire bien avant que la pandémie se manifeste dans le pays». Citant l’aide aux entreprises publiques, l’ancien directeur général du commerce extérieur dira que «des mécanismes extrabudgétaires existent, qui sont déjà opérationnels et qui drainent chaque année des montants très élevés, depuis longtemps». En revanche, déplore-t-il, «aucun dispositif n’existe pour les entreprises privées, qu’elles soient dans le secteur formel ou informel, qui subissent tout autant les effets récessifs du confinement». Dans le même ordre d’idées, l’économiste relève une «connaissance superficielle de l’état des entreprises du secteur privé formel, d’où la difficulté de «mettre rapidement sur pied des programmes de soutien à celles d’entre elles qui connaitraient de véritables difficultés financières». A ses yeux, les seules mesures de soutien concrètes prises en faveur de ces entités privées «se limitent au report d’échéances des paiements de l’impôt ou des cotisations sociales, ce qui reste sans aucun doute largement insuffisant». D’autre part, M. Hedir indique que la situation de crise sanitaire a fait exploser les déficits des budgets publics partout dans le monde, tous les pays, ou quasiment, ayant été contraints de prendre des mesures budgétaires fortes pour amortir le choc de l’arrêt imposé à leur activité économique et, pour ce faire, de laisser filer les déficits de leurs comptes publics. Qu’en est-il de l’Algérie ? Pour l’année 2020, le déficit du budget de l’Etat est projeté à un niveau de 1.932 Mds de DA, soit près de 400 Mds de DA (+26%) de plus par rapport à la prévision du début d’année. «Ce déficit de plus en plus lourd représente tout demême quelque 35,8% des recettes fiscales totales attendues et 9,7% du PIB, ce qui est à tous points de vue considérable», commente l’économiste. Et d’ajouter : «Comme c’était le cas au début des années 2000, ce déficit n’était qu’une forme d’artifice comptable, une grande part de la fiscalité pétrolière, au-delà du prix de référence fixé à 37$ US/baril, étant en réalité transférée au FRR (Fonds de régulation des recettes) puis restituée plus tard au Trésor public pour couvrir les déficits effectifs du budget». Jusqu’en 2017, les ressources du FR permettaient de combler les déficits du budget et ne faisaient pas débat. Mais, prévient M. Hedir, «la situation se complique depuis cette date, en ce sens que le gouvernement est tenu de trouver d’autres ressources alternatives, à défaut de pouvoir réduire la dépense publique ou d’engager des réformes sérieuses de sa gestion budgétaire».

Fouad Irnatene