Contentieux sur les prix du gaz avec Naturgy : Sonatrach prête à l’arbitrage international

«Si aucun accord ne sera trouvé à l’issue des délais des négociations avec notre partenaire espagnol sur les prix du gaz, soit d’ici juillet, nous ne craignons pas le recours à l’arbitrage international», a affirmé M. Hakkar, en réponse à une question d’un journaliste sur le contentieux sur les prix du gaz entre Sonatrach et Naturgy.

M. Hakkar s’exprimait, lors d’un point de presse qu’il a animé, à l’issue d’une visite de travail au niveau de plusieurs infrastructures pétrolières et gazière à In-Amenas (Illizi).

Rappelant que «les relations avec les sociétés espagnoles en termes de commercialisation de gaz dépassent les 50 années», le responsable a expliqué que « les clauses contractuelles entre les deux parties permettent la révision périodique des prix en fonction de l’évolution du marché énergétique». D’autres clauses, a-t-il ajouté, «permettent aussi de trouver des solutions aux contentieux à travers les négociations entre les parties, ainsi que le recours à l’arbitrage international si aucun terrain d’entente n’est trouvé à la fin des délais prévus pour les négociations».

Assurant que l’arbitrage international n’était pas une fatalité, M. Hakkar a estimé qu’il s’agit plutôt «d’une des solutions consacrées dans les contrats, permettant de régler les contentieux».

À cet effet, il a assuré qu’en cas de recours à l’arbitrage international, «nous avons notre mot à dire et nous avons nos cartes à faire valoir», soulignant que Sonatrach avait déjà eu gain de cause à travers ce genre de procédures par le passé et qu’elle «ne craignait pas cette démarche à laquelle elle ira en position de force».

Il a aussi rappelé que Naturgy est un partenaire de Sonatrach dans le Med-Gaz (Gazoduc reliant l’Algérie à l’Espagne) et que Sonatrach a pu racheter des parts de cette société espagnole dans le Med-Gaz, ce qui montre «une volonté des deux parties de préserver leurs bonnes relations».

Révélant que les deux parties avaient déjà mené neuf réunions de négociations, depuis la demande de Naturgy de revoir à la baisse les prix du gaz algérien, alors que délais de ces négociations prennent fin au mois de juillet, M. Hakkar estime que «ce n’est pas pour un différend conjoncturel qu’on ira vers la rupture de ces relations».

À propos de la volonté de Naturgy de réviser à la baisse les prix, le responsable a indiqué que «la raison de la demande sont les difficultés de l’économie espagnole, la crise sanitaire, ainsi que le gaz américain qui gagne du terrain en Europe, ce qui a provoqué un excédent de l’offre, entraînant une baisse des prix».

Il a, dans ce sens, fait remarquer que les prix du gaz étaient arrivés à moins d’un (1) dollars/m3, alors qu’ils étaient autour de 8 à 10 dollars/m3.