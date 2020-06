Zine Barka, Pr de Finances Publiques : «La crise nécessite une intervention massive des pouvoirs publics»

Une situation de crise profonde qui nécessite une intervention massive de l’État, estime Zine Barka, spécialiste en finances publiques.

El Moudjahid : La LFC 2020 intervient dans un contexte de crise, économique et sanitaire.

Les dispositions prises par le gouvernement sont-elles adaptées et suffisantes pour faire face à la situation ?

Zine Barka : En effet, aux conséquences, immédiates et à moyen terme, de la crise sanitaire sur l’économie du pays, s’ajoutent deux autres faits négatifs, à savoir la baisse drastique des ressources issues des hydrocarbures et, d’autre part, les conséquences des difficultés que le pays a dû affronter en 2019. Les dispositions prises par le gouvernement sont certes adaptées mais non suffisantes car la crise est profonde et nécessite une intervention massive des pouvoirs publics pour juguler ce triple défi. L’Etat est ainsi interpellé pour intervenir et assister à la réanima

tion d’une économie qui s’étouffe sous le poids de cette crise. En Algérie, ce sont tous les paramètres du cadrage macroéconomique du budget qui ont été modifiés du fait de la baisse du prix fiscal du baril de pétrole. Cette révision à la baisse, dans la budgétisation, a entraîné un certain nombre de conséquences, en particulier une diminution de la dépense publique. Enfin, toute une série de mesures viennent accompagner ces indicateurs financiers afin de contenir les effets de la crise. Or on sait que toutes ces mesures auront des conséquences sur les rentrées fiscales attendues, déjà faibles. D’où la question principale de savoir si ces mesures suffiront à contenir et à juguler la crise socio-économique.

Exercice difficile, la LFC 2020 a mis le gouvernement devant des choix tout aussi difficiles face à l’urgence d’une conjoncture contraignante. Ces mesures sont-elles susceptibles de concourir aux équilibres budgétaires du pays ?

L’exercice de préparation des projets de lois de finances rectificatives est devenu assez courant du fait de la volatilité du prix des hydrocarbures. Durant les années de faste, cet exercice visait à augmenter les dépenses publiques dirigées vers l’économie. Maintenant, avec la disette qui s’installe, il s’agit de procéder à des ajustements devant la contrainte du resserrement des rentrées fiscales issues de la commercialisation des hydrocarbures.

Celle-ci est le résultat d’une double cause : une baisse très sensible du prix du pétrole sur les marchés internationaux et, d’autre part, un effet-quantité car les capacités d’extraction de l’Algérie qui sont en légère baisse alors que la demande domestique est en forte croissance. Tous ces facteurs impactent significativement les capacités financières du pays et mettent au rouge les grands équilibres budgétaires de la Nation.

La dépense publique demeure la principale source de financement de l’économie jusqu’à nouvel ordre. Quelles seraient les alternatives immédiates à cette manne de l’Etat dans le contexte actuel ?

Certes, la relation qui existe entre les dépenses publiques et la croissance économique suscite un intérêt chez les économistes qui soutiennent que ce sont les dépenses en capital pour financer l’éducation, la santé et le transport qu’il faudra encourager au détriment des dépenses de consommation des administrations qui agissent négativement sur la croissance économique. Au cours des années passées, on a pu observer une progression rapide de l’intervention des pouvoirs publics dans l’économie.

Il s’agissait alors de construire une base économique à même d’impulser une croissance. Or, on assiste actuellement à une réduction de la dépense publique qui pourrait passer à 28% du PIB en 2022, selon certaines estimations. Cette locomotive de la croissance est actuellement amoindrie du fait de la diminution des ressources budgétaires.

Devant une fiscalité pétrolière en baisse et une faible mobilisation des ressources fiscales internes, la question mérite d’être posée sur les alternatives possibles de financement de cette croissance. L’emprunt (domestique ou extérieur) et la création monétaire pourraient venir suppléer des ressources anémiques.

Toutes ces possibilités peuvent être combinées, mais avec beaucoup de risques et des inconvénients aux conséquences préjudiciables sur l’économie. Le dernier recours préconisé serait d’aligner les dépenses sur les capacités financières du pays. Une solution retenue dans la LFC 2020, mais la conséquence négative c’est l’effet sur la croissance qui sera plus molle avec un taux de chômage qui risque d’augmenter et viendra s’ajouter à d’autres problèmes sociaux et économiques créés par la pandémie du Covid-19.

Le gouvernement prévoit une révision de sa politique des subventions. Quels seraient les mécanismes susceptibles de garantir l’équité recherchée à travers cette démarche complexe de l’aveu même des pouvoirs publics, mais aussi des experts ?

Cette démarche est complexe vu le niveau élevé du soutien de l’Etat aux ménages et à l’économie. L’analyse de la structure des subventions montre que celles-ci profitent plus aux catégories les plus nanties qu’aux catégories de bas revenus. D’où la nécessité de revoir cette politique qui a pour but essentiel une réduction des inégalités et une protection des populations les plus vulnérables.

Le nouveau système de subvention vise ainsi à assurer une protection plus effective des catégories sociales les plus vulnérables et les plus nécessiteuses et mettre en place des transferts mieux ciblés.

Des scénarios seront dégagés en fonction des paramètres définis et une solution optimale sera adoptée pour assurer une plus grande cohésion sociale en diminuant les inégalités sociales dans le respect de la contrainte financière. Une démarche délicate qui doit se faire avec beaucoup de pédagogie appuyée par des outils de quantification des effets de cette révision qui ne touche pas uniquement les citoyens mais aussi les entreprises.

Le décret exécutif n°18-86 de mars 2018 devait inaugurer un vaste chantier de réformes structurelles en matière de gouvernance, de normalisation, de transparence des finances publiques mais aussi en matière d’équilibre de la Trésorerie de l’Etat et de la balance des paiements d’ici 2021. Où en est-on ?

Le décret en question met en avant deux entités étatiques (Banque d’Algérie et un comité mixte avec des représentants du ministère des Finances) pour concrétiser le vaste chantier de réformes structurelles de l’économie. Le texte en lui-même oblige les deux parties à la rédaction périodique de rapports et états trimestriels rendant compte de l’avancement des missions définies dont celle visant à «assurer l’observation des résultats en matière de rétablissement des équilibres de trésorerie de l’Etat et de balance des paiements» dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 2018.

Il me semble que cette question est tellement vaste que la meilleure réponse devrait venir des deux parties à travers l’ouverture des rapports qu’elles sont appelées à produire régulièrement. On pourrait suivre ainsi le déroulement des réformes, mais il me semble que les événements survenus au cours du premier semestre 2019 et depuis le début de cette année 2020, avec la propagation de la pandémie du Covid-19 en Algérie, couplée à une baisse drastique des cours des hydrocarbures, remettent en cause ou du moins contrarient l’exécution de ce décret.

Enfin, il faudrait mentionner que ce décret n’a été promulgué que depuis 2 années. Si on devait porter une évaluation transitoire de ce texte, force est de reconnaître que les trajectoires que nous observons des comptes publics sont en train de prendre des directions bien différentes de celles du resserrement des déficits.

Un déficit dans l’information financière institutionnelle est constamment relevé par les experts. Cela étant, dans quelle mesure peut-on parler aujourd’hui de décentralisation, de démocratie participative et de transparence dans la gestion des finances publiques ?

La communication de l’information par les institutions et services étatiques en Algérie. Certes, ce droit peut être limité par de nombreuses exceptions, au titre du secret défense, secret fiscal, secret commercial, scientifique. Sans possibilité d’accéder aux informations d’intérêt général relatives aux politiques publiques, les citoyens ne peuvent pas participer véritablement aux décisions qui concernent leur avenir. C’est en cela qu’un budget des citoyens — défini comme un budget moins technique — est recommandé pour permettre aux citoyens de comprendre un peu mieux l’utilisation des prélèvements fiscaux sur les salaires et revenus ou autres taxes indirectes qu’ils supportent.

Au niveau de la gestion des budgets des collectivités locales, l’ouverture des comptes budgétaires aux citoyens est fondamentale si on veut permettre réellement une gestion participative aux affaires locales. Le décret exécutif n°18-86 du 5 mars 2018 portant mécanisme de suivi des mesures et réformes structurelles prévoit «une révision au cours de l’année 2018 de la législation relative à la wilaya et à la commune, dans le but de sa mise à niveau au service d’une décentralisation plus efficace, du développement de la démocratie participative et de la promotion des sources de financement local».

Dans ce domaine, il y a beaucoup de progrès à faire si on veut pratiquer la démocratie participative. En outre, une bonne gestion budgétaire est basée sur plusieurs principes dont celui de la transparence.

Les bonnes pratiques recommandent de mettre tout simplement sur le site Web de l’institution en question les principaux documents comptables et financiers qui servent à observer le déroulement de l’exécution du budget en dépenses et en recettes.

Toutefois, il est important de souligner les efforts faits par la Direction Générale du Budget qui vient d’ouvrir un site Web où on peut accéder librement aux principaux documents budgétaires ayant servi à la préparation du plan annuel ainsi que le suivi de son exécution à travers les bilans trimestriels d’étapes. C’est un progrès qui devrait être imité par bien d’autres institutions publiques.

Dans son rapport annuel publié en décembre 2019, la Cour des comptes avait formulé vingt-cinq recommandations pour une rationalisation de la dépense publique et une utilisation efficiente et transparente des ressources en Algérie. Tout compte fait, cette institution supérieure de contrôle à posteriori des finances de l’Etat use-t-elle pleinement de ses prérogatives ?

Ce rapport représente une avancée certaine par rapport à la situation précédente est très riche en informations comptables sur l’exécution du budget de l’Etat, des collectivités locales ainsi que d’autres établissements publics. Pour rendre ce rapport utile et productif en termes de conseils, il aurait été souhaitable de voir si les corrections sont apportées par les gestionnaires pour les exercices suivants.

C’est seulement de cette manière que les travaux de réflexion qui émanent des magistrats de la Cour des comptes apporteront des fruits et amélioreront effectivement la gestion des fonds publics. En outre, le rapport gagnerait en clarté et en pertinence en y ajoutant plus d’analyse pour appuyer les irrégularités constatées. Un des rôles importants de la Cour des comptes consiste à apporter des conseils sur la meilleure utilisation des deniers publics.

En ce sens, elle assiste le ministère des Finances dans une gestion optimale des crédits alloués afin de réaliser dans les meilleures conditions l’exécution du budget à même de promouvoir le développement économique et social du pays. Ce rapport représente un pas dans cette direction. Aussi, des améliorations restent à apporter quant au champ couvert par les auditeurs en particulier sur les politiques publiques qui ne peuvent être «analysées» uniquement à travers le prisme financier.

