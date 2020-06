L’amour et la douleur se confondent alors au sein de toutes les familles qui vivent, de près ou de loin, au rythme de cette tragédie algérienne, plongée dans un monde de désarroi et de convulsion. Mohamed Salmi, cet enfant de la localité de Kenadsa (18 km du chef-lieu de la wilaya de Béchar) et qui a vu naître bien d’autres écrivains, à l’exemple de Malika Mokeddem, Fendaoui Hadj ou encore Yasmina Khadra, nous fait part dans ce roman émouvant, paru aux éditions Edilivre, de bien d’autres massacres et bien d’autres folies plus dramatiques dans un monde noyé dans un tourbillon d’idéologies, de destruction et de violence sans précédent. Autant de combats acharnés n’ayant que pour ultime objectif d’imposer de nouveaux modes de vie.

Ramdane Bezza