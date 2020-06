Théâtre régional d’Annaba : Hommage aux artistes algériens

À l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'artiste et malgré le confinement imposé par la crise sanitaire du coronavirus qui dure depuis le mois de mars passé, le Théâtre régional de Annaba, fidèle à son public et aux amateurs du quatrième art, n'a pas manqué l'occasion, en organisant une journée 100% théâtre, intitulé «Théâtre non-stop», avec la diffusion des meilleurs pièces théâtrales sur sa chaîne «Youtube» et la page de site officiel Facebook.

Ainsi, et à travers cette initiative, le Théâtre régional de Annaba a rendu hommage, aux artistes algériens, à leur sensibilité créative, à leur dévouement et surtout à leur amour pour l'art et leur respect du public en donnant toujours le meilleur d'eux-mêmes.

Parmi les spectacles diffusés, «Mimosas» mis en scène par Djamel Marir d'après l'oeuvre «Les Mimosas d'Algérie» du dramaturge anticolonialiste, Richard Demarcy.

Produite dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de l'indépendance, cette oeuvre est un hommage à Fernand Iveton qui fut guillotiné par les forces coloniales en février 1957, à l'âge de 31 ans, pour avoir milité en faveur de la cause algérienne.

Cette pièce est interprétée par les deux comédiennes Aïda Kechoud et Faten Benamouss, la scénographie est signée Hebbal El-Boukhari et la musique est de Mohamed Kechoud.

Il est aussi question de la diffusion de la pièce «El Djamilatte» un texte de Nadjet Saybouni et mis en scène par la grande artiste défunte, Sonia ; «Hada ya Hada» de Djallal Khechab ; «Balaoui el sodef» de Bernard Marie Gaultez, avec une adaptation de Hamid gourri ; «Rassif ennouar majawch» d'après le roman «Rassif el azhar Lam yaaoud youjib» de Malek Haddad, «Aider rabiaa», «Zaoubaaa fi finjal»...

La Journée de l'artiste est célébrée chaque année coïncudant avec l'anniversaire de la mort du grand artiste, Ali Maachi, assassiné ce même jour de l'année 1958 par l'occupation française. De ce fait et à travers cette journée, le Théâtre régional de Annaba «Azzedine-Medjoubi» honore tous les artistes qui sont toujours présents et tous ceux qui nous ont quittés, en reconnaissance à leur engagement pour la promotion de la culture algérienne.

C'est une occasion également de faire connaître aux jeunes les œuvres de leurs ainés, dont Ali Maachi, l'exemple du combat de l'artiste algérien qui a aussi contribué à l'indépendance du pays.

Kafia Ait Allouache