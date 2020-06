Mascara : Des sites à protéger

Mascara demeure un carrefour des civilisations et compte plusieurs sites historiques et archéologiques proposés à être classés sur la liste du patrimoine culturel national.

El Benian date de l’ère romaine ave une église catholique appartenant à une aile militaire de la ville dite El Meria, selon l’historien Al Blachir qui a visité la localité au XIVe siècle.

Au niveau de la commune d’El Keurt, la mosquée Ibn Messaoud est l'une des plus anciennes de toute la région, construite par Mohamed Ben Charif El Rachidi, descendant de sidi Youcef Benaissa El Arabi El Idrissi El Hassani. La moquée a été élargie et aménagée par le dey Mohamed El Kebir. L’on trouve aussi la zaouïa de Sidi Bouskrine, construite durant l’ère ottomane où est enterré le vénéré Abou Zakaria dit Sidi Bouskrine, né en 839 à Tlemcen.

Deux mosquées ont été proposées pour la classification comme monuments archéologiques.

Il s'agit de la mosquée Abdullah-Ibn Messaoud, dans la commune d'El Keurt, édifiée durant le XVIe siècle et la mosquée Abou Houneifa-Ennaamane, dans la commune d'El Bordj, édifiée il y a plus de deux siècles.

Mascara abrite des mosquées déjà classées : El Moubayaâ et Bey Mohamed-Kébir et celle de la zaouïa de Sidi Mohieddine (père de l'émir Abdelkader) à El Guetna. La mosquée El Moubayaâ, plus connue sous le nom de Sidi Hassan, a été édifiée en 1791 par le bey de Mascara, Mohamed Belkebir.

Trois autres sites historiques datant des XVe et XVIe siècles ont également été proposés pour le classement, a-t-on appris du responsable de la direction de la culture, Mohamed Sahnoun. C'est le cas de la mosquée Abdallah-Ibn-Massoud, dans la commune d’El-Keurt, édifiée au XVIe siècle et qui a déjà fait l’objet d’une opération de restauration et les zaouïas Sidi Boussekrine et Sidi Bouras, fondées par les deux érudits Sid-Ahmed Ben Zakaria et Abi Ras Ennaciri au XVe siècle et qui sont toujours ouvertes.

Le directeur de la culture a indiqué également qu’un accord a été signé avec le département d’archéologie de l’université de Mascara pour assister les étudiants dans leurs recherches sur les monuments et les sites romains et programmer une opération d’encadrement pour une durée d’un mois, supervisée par une experte italienne sur la base d’un contrat pour la restauration du siège du commandement et la mahkama (tribunal) de l’émir Abdelkader.

Le site de l’homme de Palikao, dans la commune de Tighennif, réputé pour être le plus vieil homme dans la région, ainsi que les sites romains des communes de Bouhanifia et Beniane sont aussi des merveilles de notre histoire. La région recèle des monuments historiques datant de l’époque ottomane, notamment la Grande Mosquée au centre-ville de Mascara, construite par le Bey Mohamed El Kebir.

La zaouia de Sidi Mohieddine dans la commune de Guetna, ville natale de l’émir et la Smala dans la commune de Sidi Kada sont d’autres monuments du fondateur de l’Etat algérien moderne.

R. C.