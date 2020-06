Communication des éléments d’appréciation de la représentativité syndicale : Prorogation du délai au 30 juin

Le ministère informe l'ensemble des organisations syndicales des travailleurs salariés et employeurs enregistrées de «la prorogation, à titre exceptionnelle, au 30 juin 2020, du délai de communication des éléments d’appréciation de leur représentativité, fixé initialement au 31 mars de chaque année». «Cette prorogation intervient dans le cadre des mesures et facilitations prises par l'État pour réduire l’impact de la propagation du coronavirus (COVID-19), et à la demande de plusieurs organisations syndicales».

À cet effet, le ministère invite l’ensemble des organisations syndicales à accéder à son site électronique «www.mtess.gov.dz», pour télécharger l'application permettant d'activer cette procédure, prévue par les articles 34 à 37 bis de la loi no 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical.

Il précise que les organisations syndicales qui ne communiquent pas les éléments de leur appréciation dans les délais fixés «seront considérées comme étant non représentatives», en application des dispositions de la loi sus citée.