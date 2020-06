Pêche et produits halieutiques : Respect des mesures de protection

Les directions de pêche et de ressources halieutiques réparties à travers le territoire national se sont, en collaboration avec les autorités locales, attelées à une application minutieuse de ces directives, note un communiqué de presse.

D’ailleurs pour permettre une libre circulation des pêcheurs, ainsi que des différents maillons intervenant dans la longue chaîne de commercialisation des ressources halieutiques, pas moins de 15.000 autorisations de circulations ont été délivrées. Une mesure qui a grandement contribué à un retour en force de cette activité en assurant un approvisionnement intense et constant du marché national.

Aussi, plus de 77.000 masques de protections ont été distribués aux professionnels, en plus des aides apportées aux familles des pêcheurs marins et l’organisation de campagnes de sensibilisation avec les équipes médicales déployées dans la lutte contre le Coronavirus au niveau de plusieurs wilayas. Aussi, près de 15.000 familles de marins pêcheurs ont bénéficié de la prime d’aide de 10.000 DA décidée par le président de la République pour atténuer les retombées de la crise économique engendrée par la crise sanitaire qui a empêché les acteurs de ce secteur d’exercer leur activité le plus normalement du monde, ajoute la même source.

Le ministère de la Pêche et des Produits halieutiques a également adopté un dispositif spécial de suivi quotidien des activités du secteur, en coordination avec les autorités locales et les professionnels du secteur à travers une cellule centrale soucieuse de mettre en œuvre diverses mesures préventives au niveau local, à travers des comités de vigilance mis en place au niveau de toutes les directions de la pêche et des produits halieutiques.

Ces mêmes cellules sont composées de représentants des professionnels de la pêche, des représentants de l'administration, des institutions de gestion portuaire et des abris pour la pêche maritime, ainsi que des sociétés professionnelles.

Afin de mettre en place les meilleures conditions pour le retour de l'activité de la pêche maritime, un certain nombre de mesures de précaution et de prévention ont été prises en coordination avec toutes les parties intervenantes. Ces mesures se résument au contrôle de l'entrée des professionnels dans les ports de pêche, ainsi que dans la réduction des équipages des navires de pêche, en adoptant des procédures strictes pour le débarquement et l'embarquement des marins à bord des bateaux, et en impliquant des professionnels dans la stérilisation et le nettoyage des ports et des navires.

Ajoutez à cela, la mise en place des mesures pour réglementer la vente de poisson dans les poissonnerie et les différents points de vente, notamment en identifiant et en organisant l’installation des caisses à poisson dans les lieux désignés pour la vente et l'adoption d'une nouvelle méthode de vente du produit en évitant la méthode du «chuchotement à l'oreille» adoptée dans un certain nombre de wilayas pour déterminer le prix du poisson, remplacée par les appels d'offres publics, bien accueillis d’ailleurs par les poissonniers et les professionnels.

Par ailleurs, le département de Ferroukhi lance un appel en direction des professionnels du secteur, des marins pêcheurs, des poissonniers et des employés au niveau des ports de pêche à continuer à respecter toutes les procédures de protection et de sécurité adoptées pour réduire un tant soit peu la propagation de l'épidémie de Coronavirus, tout en veillant à ce que le port du masque reste obligatoire lors de l'exécution de leur travail au quotidien.

Mohamed Mendaci