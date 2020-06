Oran : Relance du projet de 2.000 logements publics locatifs

Le directeur général par intérim de l’OPGI, Bordji Bouhadjar, a annoncé la relance dans les prochains jours du projet de réalisation de 2.000 LPL dans le pôle urbain d’Oued Tlelat, suspendu après la résiliation du contrat avec la société chinoise chargée de la réalisation.

Le cahier des charges a été mis au point au niveau de la commission sectorielle des marchés, le choix de l’entreprise chargée de la construction a été fait et les travaux seront lancés dans les brefs délais, a-t-il indiqué, signalant que ce projet d’habitat est scindé en plusieurs lots pour accélérer le rythme des travaux.

Par ailleurs, la réception de 8.700 LPL dans le même pôle urbain est attendue cette année dès l’achèvement des travaux d’aménagement externe, notamment en lien avec le raccordement aux différents réseaux, selon le même responsable.

La distribution de ce quota de logements a été répartie sur quatre phases, la première comprend 3.000 unités, la seconde (2.500 logements) et la troisième (2.500).

A noter que la distribution avait été programmée par étapes jusqu’en juillet prochain pour être ensuite reportée en raison de l’arrêt des travaux d’aménagement à cause de l’épidémie du coronavirus. En outre, l’année en cours verra la distribution de 700 LPL dont 500 ont été achevées au profit des habitants de la commune de Oued Tlélat. Des travaux de raccordement aux différents réseaux, notamment l’eau potable et l’assainissement qui sont à un stade avancé et concernent les 200 logements restants du programme, a fait savoir M. Bordji.

Le nouveau pôle urbain d’Oued Tlelat regroupe au total 17.000 logements sociaux dont 6.300 attribués et les autres en cours de concrétisation.