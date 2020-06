Djelfa : Reprise des chantiers de réalisation de logement

Des chantiers de réalisation de projets de logements ont été relancés durant la semaine en cours au niveau de la wilaya de Djelfa dans le cadre des dernières mesures du gouvernement portant sur la reprise des activités économiques et la relance de certains chantiers de développement à l’arrêt en raison de la pandémie du Covid-19, a-t-on appris jeudi dernier auprès des services de la wilaya. Des responsables du service de suivi des projets de logements relevant de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de la wilaya ont fait le constat de la reprise de certains chantiers de réalisation de logements de différentes formules, a-t-on ajouté de même source. Signalant, entre autres projets inspectés, à l’occasion celui de la cité «Zariaâ» du chef-lieu de wilaya, dont l’assiette qui abritait auparavant un bidonville (démoli), est actuellement le lieu de réalisation d’un lot de 80 logements AADL sur un programme de 1.550 unités, dont le taux d’avancement a été jugé «appréciable», a-t-on estimé sur place. Parallèlement à cette reprise, des opérations de sensibilisation ont été lancées par les services de suivi des projets en direction des entreprises en charge du respect des mesures préventives contre le nouveau coronavirus, notamment concernant le port de la bavette par les ouvriers des chantiers et le respect de la distanciation sociale.