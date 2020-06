M. Aït Ali appelle les hommes d’affaires à s’impliquer financièrement dans le sauvetage de leurs entreprises

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, a appelé les hommes d’affaires à s’impliquer davantage financièrement dans le sauvetage de leurs entreprises, impactées par le confinement imposé pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19. «J’ai reçu des représentants du secteur économique algérien, y compris des grosses entreprises.

Certains d’entre eux viennent pour me dire qu’ils n’ont pas de quoi payer les salaires, alors que ces mêmes personnes disaient il y a deux ans qu’ils font (ensemble) un chiffre d’affaires de 40 milliards de dollars», a indiqué M. Aït Ali Braham, lors d’une rencontre avec des médias nationaux, dont l'APS. Selon lui, les opérateurs doivent «s’engager dans le financement des besoins de leurs entreprises, et ne pas compter sur une aide de l’État qu’à titre complémentaire».

Le ministre estime, à ce titre, qu’il n'était pas possible pour l'Algérie de «copier» l’expérience des économies développées en matière de sauvetage des entreprises, en raison de «la différence constatée en matière de discipline et de respect des engagements».