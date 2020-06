Lutte contre la criminalité : Saisie de boissons alcoolisées

La RN 106, qui relie les wilayas de Bordj Bou Arréridj et Béjaia, est devenue ces dernières années un espace de transit pour boissons alcoolisées.

Les distributeurs profitent du passage de la route par une zone boisée et au relief difficile pour transporter des quantités importantes de ce produit qui est soumis à une législation spéciale. Beaucoup de citoyens boivent de l’alcool à bord de leurs voitures ou à proximité de cet axe, avant de reprendre la route avec ce que cela représente comme dangers. En plus de la conduite en état d’ivresse qui est réprimée par la loi, les conducteurs provoquent souvent des accidents de la circulation. Des scènes de violence sont même constatées entre des consommateurs qui terminent même leur beuverie par des meurtres. Ce qui a poussé les services de sécurité, notamment la gendarmerie, qui est responsable de la sécurité en milieu rural, à redoubler d’efforts pour lutter contre ce phénomène. Ces services ont renforcé leur présence sur le terrain à travers le contrôle de ce commerce dont le développement conditionne la croissance de tous ces fléaux décriés aussi bien par les autorités que par la population. Cette dernière s’est plainte justement de la recrudescence des accidents sur cette route qui devait apporter un désenclavement de la région et une promotion des activités économiques locales. Les barrages, installés sur plusieurs tronçons de cet axe, ont permis de saisir des quantités importantes de boissons alcoolisées. A l’entrée de la localité de Theniet Nasr, qui dépend de la daïra de Djaâfra, les gendarmes ont mis la main sur 400 bouteilles de ce produit. Ils ont arrêté trois personnes à bord d'un véhicule transportant la marchandise en provenance de la commune d’Ighil Ali, dans la wilaya de Béjaia.

Ils les ont présentés devant la justice pour exercice illégal d’une activité réglementée. C’est la même accusation qui a été retenue contre un autre distributeur clandestin, pris en flagrant délit de vente de boissons alcoolisées, dans la commune de Hasnaoua, par les éléments de la brigade locale et 200 bouteilles ont été également saisies.

F. D.