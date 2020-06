Laghouat : Versement de la 2e tranche de l’allocation de solidarité

L’opération de versement de la seconde tranche de l’allocation de solidarité a été entamée lundi à Laghouat au profit des familles nécessiteuses et celles affectées par les mesures de prévention et de lutte contre l'épidémie du Coronavirus (Covid-19), a-t-on appris des services de la wilaya.

La nouvelle tranche est destinée à 4.070 familles qui s’ajouteront aux 4.156 ayant déjà bénéficié en mai dernier de la première tranche de cette allocation de solidarité, a-t-on précisé.

Outre les bureaux de poste implantés sur le territoire de la wilaya, les services du Trésor ont été mobilisés pour faciliter l’opération aux bénéficiaires n'ayant pas de comptes postaux, a ajouté la source.

L'opération se déroule avec le concours des éléments des Scouts musulmans algériens (SMA) dans l’organisation et l’encadrement des files et dans le respect des précautions sanitaires.