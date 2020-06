El-Tarf : 800 colis alimentaires distribués

1.800 familles nécessiteuses ont bénéficié, hier, à El Tarf, d’une aide humanitaire à la faveur d’une caravane de solidarité, a-t-on appris auprès de la chargée de la cellule de communication de la direction de l’action sociale et de la solidarité (DASS). Le coup d’envoi de cette caravane a été donné par le secrétaire général de la wilaya, Mahfoud Benflis, en présence des cadres de la DASS ainsi que des bienfaiteurs. La caravane a ciblé les zones d’ombre réparties à travers onze communes de la wilaya, a précisé la même source. Septième du genre, cette caravane a acheminé des aides composées essentiellement de colis alimentaires de première nécessité à partir du centre psychopédagogique du chef-lieu offertes par des bienfaiteurs de la wilaya. Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts de solidarité avec les familles socialement démunies et affectées par la situation de confinement à cause de la pandémie du Covid-19. B. G.